全民國防手冊9/21限量發放 PDF版民眾可自行下載列印

新版「全民國防手冊」將於本月21日上午9時起，在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產等3家門市限量發放。（圖擷取自全動署網站）

2025/09/16 20:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（16日）上午發布新版「全民國防手冊」，手冊將於21日上午9時起，在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產等3家門市限量發放，發完為止。

國防部指出，全民國防手冊PDF也歡迎民眾自行下載列印，但請尊重著作權，不得為商業目的，亦不得修改本著作。

國防部表示，國防部全動署與全聯合作，將於9月21日上午9時起，在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產等3家門市，提供有限數量的全民國防手冊供民眾自由索取，限每人一本，發完為止。

國防部進一步表示，鑑於許多民眾希望能取得全民國防手冊，政府正在研議讓民眾都能取得的方式，在此之前，歡迎大家先至「全動署網站」（https://adma.mnd.gov.tw/aodhmap/100004/8） 下載PDF， 或透過「台灣全民安全指引網站」（[https://prepare.mnd.gov.tw]（https://prepare.mnd.gov.tw/））閱覽。

