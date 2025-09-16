蔣萬安指中央「刪減」650億捷運建設補助 原來是這樣算出來的！

北捷信義線東延段預計年底完工。圖為施工人員放置反光板進行安全煞車距離測試。（台北市捷運局提供）

2025/09/16 20:26

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安近日批評，中央8月以一紙公文大刪地方政府捷運建設經費。市府捷運工程局長鄭德發說明，市府主管的4個捷運計畫，萬大線第一期、信義線東延段、環狀線南北環及東環段，明年合計減編59.875億元，已函復懇請辦理追加預算，目前尚未收到回應；如以減編7成5估算，未來包括市府配合出資興建的捷運汐止東湖線、基隆捷運可能也會受到影響，6個計畫、10年經費缺口恐達650億元。

以明年度而言，捷運局統計，萬大線第一期、信義線東延段、環狀線南北環及東環段，交通部初核數為82.5億元、行政院核列數22.625億元，合計減編59.875億元，其中，萬大線第一期減編幅度達6成6，其餘路線減編7成5。鄭德發坦言，如果中央真的未能補足缺口，預計10月開議向市議會報告，明年第1季要補辦預算舉債近60億元。

根據市府提供的「捷運在建工程（台北市轄區）修正計畫後經費表」顯示，中央對上述6個計畫補助款約964.11億元，截至明年中央已補助97.44億元，剩餘866.67億元，需於2027年至2036年間撥付。所謂650億元的缺口，是假設行政院從2027年起，每年都只補助原預計4分之1的額度（即比照辦理均刪7成5），直到各計畫完工。

捷運局指出，市府主管的捷運工程都已進入施工階段，刪減經費數會影響到土建、機電、水環、軌道系統工項。信義線東延段預計今年底完工、明年通車，後續還有2年的機電系統穩定度驗證作業，需要支付機電系統、土建、軌道工程的工程款、物調款、尾款、通車後優化費用，以及處理契約爭議費用等；萬大線第一期預計2027年底完工；東環段（途經中山、內湖、松山、信義等行政區）尚有4個標未發包，如無足額預算，將影響實質進度。

市府補充，9月4日已函復交通部，減編數未符行政院核定計畫的各級政府負擔比例，也因預算不足，恐影響工程進度執行，懇請辦理追加預算，補足中央補助款缺口，或將其減編數納入爾後年度編列，目前仍未收到回應；如果中央真的不給，只能在10月議會開議先向議會報告，至於後續如何補足缺口，希望交通部早日告知後續處理方式之外，也會再與市府討論如何籌措財源因應。

