    藍委稱急修財劃法與韌性特別預算有關 政院打臉：兩者並不相同

    政院發言人李慧芝指出，特別預算與年度預算不論是法規或是程序，兩者並不相同，以韌性特別預算而言，執行期是2年9個多月，費用也是分期編列，無法理解為何與財劃法連結。（資料照）

    政院發言人李慧芝指出，特別預算與年度預算不論是法規或是程序，兩者並不相同，以韌性特別預算而言，執行期是2年9個多月，費用也是分期編列，無法理解為何與財劃法連結。（資料照）

    2025/09/16 20:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨立委吳宗憲今天聲稱，韌性特別預算高達1億是媒宣費，真正需要補助廠商到海外宣傳僅244萬，難怪地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，「這樣花下去，誰受得了？」對此，行政院發言人李慧芝今（16）日表示，特別預算與年度預算不論是法規或是程序，兩者並不相同，無法理解為何與財劃法連結。

    李慧芝指出，特別預算與年度預算不論是法規或是程序，兩者並不相同，以韌性特別預算而言，執行期是2年9個多月，費用也是分期編列，無法理解為何與財劃法連結；財劃法的問題在於公式錯誤以及水平分配不公平，並削弱中央均衡地方發展的能力。

    李慧芝強調，政府推出政策本來就應該讓國民了解，讓需要的民眾能夠使用，例如普發現金政策尤其需要防詐騙反詐宣傳，衛福部的「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，獨居老人通常在偏鄉或資訊有落差，宣傳方式更需要全盤規劃，例如專人訪視宣導等，相信立法院也會支持讓更多需要的人瞭解政府政策及相關照顧方案。

