賴總統：各國領導人若秉持「上善若水」 世界和平水到渠成

2025/09/16 20:10

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天接見日本台灣交流協會會長隅修三一行人表示，如果世界各國領導人能秉持「上善若水」精神，處理和周邊國家的關係，相信世界和平自然水到渠成；隅修三也說，世界事務並非非黑即白，應建立多元包容的國際社會。

賴清德表示，恭喜隅修三會長今年6月就任「日本台灣交流協會」會長，也歡迎上任後首次來台訪問，賴也肯定隅會長以老子《道德經》中的「上善若水」作為人生座右銘，並提到，如果世界各國領導人也能秉持「上善若水」精神來處理和周邊國家的關係，相信世界和平自然水到渠成。

賴清德表示，台日之間兩國人民都秉持善意、像家人一樣相互扶持關懷，加上「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」長期扮演雙方交流的重要角色，一起克服各種困難與限制，讓台日情誼成為世界各國雙邊關係的典範。

總統同時表示，隅修三長年活躍於日本工商界並擔任許多重要職位，擁有豐富的經驗及遠見，相信在其卓越領導下，台日關係必定能有更好的發展，也希望持續深化各項交流與合作，再創新局。無論是經濟安全、科技創新、文化觀光、青年交流等各層面或加速洽簽台日「經濟夥伴協定」（EPA），都希望能和隅會長攜手並進，為印太地區的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴清德也再次感謝日本政府，多次公開重申台海和平穩定對國際社會的重要性，反對任何片面以武力改變現狀的意圖，並長期支持台灣有意義參與「國際民航組織」（ICAO）及「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。這些立場與行動不僅彰顯日本對區域和平的堅定承諾，更讓台灣深受鼓舞。

隅修三表示，台日共同面臨極為不穩定的國際環境，包括企圖以武力或威嚇方式片面改變現狀的國家，以及國際貿易發展受到極大衝擊等。過去以自由、民主、法治作為普世價值的基本理念也受到影響，但世界事務並非非黑即白，應建立多元包容的國際社會。日本與台灣以共享的普世價值為基礎攜手發展至今，兩國均重視協調與調和的精神，期盼此信念能推廣至世界其他地方。

隅修三指出，台日有許多相似的困難與課題，像是國際貿易互動緊密複雜，也同時面臨少子化、高齡化、勞動力不足、年金福利、社會發展，以及如何建構完備醫療制度等問題。此外，兩國也經常面臨颱風、地震等天災，如何建立健全的防災體系、因應地球暖化和能源供給等議題，期盼未來就各項挑戰加強合作，相互集思廣益，共同尋求解決之道。

隅修三表示，根據該會最新「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，76%台灣人民最喜愛的國家是日本，赴日觀光旅遊人次也突破600萬人次，顯示台日情誼深厚且基礎穩固，相信定能持續深化雙邊關係，並承諾在其會長任期中，會全力推動台日關係更上一層樓。

訪賓一行由「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之、外交部次長葛葆萱、「台灣日本關係協會」會長蘇嘉全等陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

