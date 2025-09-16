以色列議員呈遞挺台連署書 賴總統：盼攜手強化供應鏈韌性

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率訪團拜會賴總統，呈遞由72位以色列國會議員簽署，支持民主台灣國際參與的聯合宣言。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）今天（16日）率訪團拜會賴總統，呈遞由72位以色列國會議員簽署，支持民主台灣國際參與的聯合宣言。賴總統表示，感謝以色列國會的支持，期待雙方攜手推動半導體、資通訊、數位安全及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性，邁向更加繁榮的未來。

賴清德表示，杜伯斯基是深化台灣和以色列關係的推手，不僅三度率跨黨派議員來訪，今年7月更在國會發動連署，支持台灣的國際參與。他代表台灣人民向杜伯斯基及訪團貴賓表達誠摯感謝，以具體行動展現對台灣的支持。

賴清德指出，台灣與以色列同樣身處複雜的地緣政治環境，深刻理解國家安全不能只仰賴軍事防衛，更要結合科技與創新能量，提升國家整體韌性。雙方除定期舉辦經貿、科技、農業等領域對話外，也簽署34項合作協議，持續深化交流；同時透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），在防制跨境犯罪、數位經濟與國家安全等議題，為全球民主陣營提供協助。

賴清德提到，他在台南市長任內曾受邀赴以色列參加全球市長會議，對以色列「新創大國」的多元、創新與堅韌印象深刻。隨著全球AI與先進科技快速發展，期待台灣能發揮全球半導體產業重鎮的優勢，借鏡以色列新創研發經驗，雙方攜手深化半導體、資通訊、數位安全以及國防新興科技等領域合作，共同拓展全球市場，也強化供應鏈韌性。

他提到，總統府「全社會防衛韌性委員會」將於週六舉辦國際論壇，特別邀請以色列紅大衛盾會（Magen David Adom, MDA）分享戰傷醫療經驗，展現雙方共同守護生命、強化社會韌性的決心。

杜伯斯基表示，很榮幸以友台小組主席身分呈遞支持民主台灣國際參與的聯合宣言。該宣言共有72位以色列國會議員簽署，佔國會多數，充分展現對台灣的堅定支持。

杜伯斯基提到，此刻心情十分沉重，恐怖攻擊發生已過708天，仍有48名以色列人質被囚禁於加薩，訪團時刻惦記這些人民，同時懷著感激之情來到台灣，感謝台灣人民展現真摯的友誼，台灣協助以色列興建的「台灣韌性中心」，讓超過千名倖存者受惠，這不僅是援助，更彰顯人性和友誼的珍貴，體現台以除了共同利益，也共享自由、民主及人性尊嚴等核心價值。

杜伯斯基強調，在充滿不確定性的國際局勢下，台灣與以色列印證了勇敢善良的人能並肩昂首而立，相信雙方夥伴關係將越來越強健，在科技、創新、人道援助、教育等方面加強合作，並堅守公平正義與自由，感謝台灣與以色列肩並肩、成為真正的盟友，他們將永遠記得這份友誼，期盼雙方關係日益深化。

訪賓一行包括以色列國會議員希閣蔓（Michal Shir Segman）、碧彤（Debbie Biton）、丹尼諾（Shalom Danino）、德拉（Eli Dallal）、羅本茉希（Yael Ron Ben Moshe）等。

