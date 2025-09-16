高虹安施政滿意度又墊底！為何罷不掉？她揭市民抱持1心態...

涉貪被停職的新竹市長高虹安。（資料照）

2025/09/16 21:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》今天（16日）公布2025年「縣市長施政滿意度調查」結果，涉貪被停職的新竹市長高虹安，連續3年墊底最後一名。對此，前陣子發起罷免高虹安的陽明交大法律學者林志潔表示，這份調查揭示新竹市民其實極為不滿市長施政，之所以罷免沒過，是因為多數人都抱著「剩一年就要改選了，到時再換人就好」的想法。

今年7月26日大罷免首輪投票，高虹安不僅挺過被下架的危機，還多了2萬6239票支持她不被罷免，跌破外界眼鏡。不過《天下》今天發布的最新縣市長施政滿意度調查，高虹安再次敬陪末座，僅得到51分。林志潔在臉書分享該調查，「毫無懸念，新竹市再次全國倒數第一。許多網友問，明明連續三年施政滿意度都倒數，表示新竹市民是非常不滿意施政成果的，為何無法罷免？這有複雜的因素，也和做調查和投票時的大環境有關。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「簡單來講，新竹市民極為不滿意這個市長的施政，但會有種『她就剩一年就要改選了，到時再換人就好』的想法，尤其在選民結構藍綠比懸殊的新竹，當藍白合作催票不同意，就會讓罷免的難度加高。但換一個角度來說，新竹市民也是願意給有能力、能做出成績的政治人物機會的，台派朋友切莫灰心喪志。」

最後林志潔表示，「新竹市的退步和市民的不滿意，有堅強的證據說話，這樣一個創新又有文化的都市，過去三年遭到如此慘烈的對待，身為市民，至感遺憾。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法