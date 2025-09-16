國民黨崩潰！76年前致陳誠手令曝光 蔣介石都認證「台灣地位未定」

網翻出蔣介石1949年1月12日在南京發給陳誠的手令。（圖翻攝自國史館官網）

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定論」，批評中國企圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，不僅中國爆氣，國民黨也跟著跳腳。對此，有人翻出蔣中正在國共內戰敗退遷台前，給時任台灣行政首長陳誠的手令，上頭就直言台灣是聯合國「託管地」。律師林智群今天（16日）調侃，在那指責美國的國民黨人，台灣地位未定是連蔣介石都知道的事。

今年是二戰終戰80週年，面對中國近期大動作舉行九三閱兵，企圖主導對日抗戰及二戰勝利的話語權，還引「開羅宣言」（Cairo Declaration）、「波茨坦公告」（ Potsdam Declaration）和「舊金山和約」（又稱對日和約，Treaty of Peace with Japan）等歷史文件聲索台灣主權，AIT近日明確打臉，直指北京敘事錯誤，試圖扭曲二戰時期相關文件，以支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。AIT強調，上述提到的文件，都沒有決定台灣的最終政治地位。

AIT拋出台灣地位未定論後，引發各界熱議，中國馬上跳出來抗議譴責，國民黨也表示反對，重申台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，無論是二戰後期及戰後的文件，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國。馬英九基金會執行長蕭旭岑更出面痛批，AIT論述違反美國長年政策，包括原本「六項保證」當中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，把台灣推向險境。

看到藍營崩潰，有人翻出蔣中正1949年1月12日電告陳誠的手令。概述當時時空背景，1948年底國共內戰情勢對國民政府相當不利，美國政府著手針對可能被中共佔領的台灣進行政策檢討，華府內部陸續出現有關「台灣歸誰」的討論，當時美國務院還建議將台灣交由聯合國託管；此時傳出蔣中正準備撤退到台灣，第一任台灣省主席魏道明密會當時美國駐台北總領事克倫茨（Kenneth C. Krentz），以1千萬美元貸款為條件，聲稱可實現台灣自治並說服蔣中正不要遷台，但1948年12月24日，蔣中正突然撤換魏道明，派陳誠接任其位置。

1949年1月5日，陳誠正式就任台灣省主席，就職記者會上，陳誠脫口稱「台灣是剿共最後的堡壘與民族復興基地」，引發熱議。其發言並未獲得蔣中正認同，於是發電報告誡陳誠：「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質，何能明言作剿共最後之堡壘與民族復興之根據也，豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。」

根據國史館資料，蔣中正當時發給陳誠的電報原稿如下：

台灣陳主席（誠）。昨電諒達。刻閱報并承重要同志來談，對弟在記者席上談話皆多責難，實令中無言以對，且聞弟對何浩若許多主張屬其轉達在京同志，此種作風仍是過去一套，毫未有自反改過之意，殊為弟危也。若經過已〔以〕往重大教訓而竟對如此之大失敗猶不反省，對於本身之處境亦不顧及，此不僅不能成為政治家，而且令人徒增悲歎與絕望也。須知此時何時，台灣何地，尚能任吾人如往日放肆無忌，大言不慚乎。台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質，何能明言作剿共最後之堡壘與民族復興之根據也，豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。今後切勿自作主張，多出風頭，最要當以中央之主張為主張，如對記者所言則與中元旦文告完全背反，使中外人士對弟有莫名其妙之感，務望埋頭苦幹，思過自責，再不受人嫉忌，力避為人指摘，則公私幸甚。

林智群今天在臉書轉發過往相關報導，揶揄「蔣介石自己也知道台灣是聯合國託管地」。其他網友則紛紛表示，「這樣很明顯了，蔣中正是民進黨側翼」、「就在台灣自嗨，對內洗腦說台灣屬於中華民國的」、「給你託管，講成中國領地，害台灣一天到晚被代表中國的中共說要討回來，台灣事實上根本就不是中國領地」、「第二次世界大戰結束，美國同意暫時將台灣交給國民黨管理…並且連續好幾年捐錢給國民黨幫助他們續命。也許台灣應該要還給美國了？」、「中途島、硫磺島也是盟國託管，美國至今沒有要還給日本，日本也不敢說話，只有天皇去祭拜二戰戰亡者。台灣是中華民國託管，台灣的地位跟琉球群島、中途島、硫磺島一樣，都是託管，只有琉球群島歸還日本，剩下的都是地位未定」。

