黨魁之爭多組人馬表態 朱立倫：國民黨一定要跟主流民意結合

國民黨主席改選15日開始進行領表作業，已有多組人馬表態參選，對於外界要參選人不要走偏鋒，應走回中道，國民黨主席朱立倫16日受訪強調，國民黨一定要跟台灣主流民意相結合。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/16 18:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨主席改選15日開始進行領表作業，已有多組人馬表態參選，對於外界要參選人不要走偏鋒，應走回中道，國民黨主席朱立倫今（16）日下午到桃園市出席靈鷲山水陸法會前回應，國民黨一定要跟台灣主流民意相結合，一定要成為台灣最重要的中道力量，他認為這是穩健的路線，也是未來一定要努力的方向。

領表作業開跑至今，包括前立委鄭麗文、立法院國民黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中已完成領表，至於國民黨立院黨團總召傅崐萁也表態不排除參選，本週內會做出決定，但傅崐萁曾被開除黨籍，參選資格備受質疑，前主席馬英九認為黨主席要世代交替並表態力挺羅智強，張亞中則說，此次黨主席選舉是史上最不公平。

對於黨主席之爭的紛擾，朱立倫對於媒體問及傅崐萁參選資格，回應「所有有關黨主席的事情，他都會以大家加油4個字回答」，媒體接著詢問對於張亞中的批評，及馬英九認為要世代交替並表態支持羅智強，朱立倫都僅回「大家加油」。

