淡江大橋出現「歡迎最親民賴總統」布條被酸爆 公路局說話了！

淡江大橋16日舉行合龍典禮，現場竟掛上「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發輿論熱議。（圖擷自陳偉杰threads）

2025/09/16 18:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕淡水河口的淡江大橋今天（16日）舉行合龍典禮，現場竟掛上「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，引發熱議。對此，公路局澄清，布條是廠商自行製作並掛上，並非交通部或公路局指示，請勿傳播未經查證的消息。

淡江大橋今天舉行合龍典禮，總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜齊聚見證，世界最長「單塔不對稱斜張橋」的重要里程碑。新北市議員陳偉杰在Threads上爆料，現場竟然掛著寫上「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，狠酸「這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導」。

請繼續往下閱讀...

畫面曝光後，馬上引來不少網友嘲諷太像中共會做的事，並質疑賴政府作秀過頭，要求相關單位製作歡迎賴清德。但廠商工信工程公司發聲明表示，今天典禮上出現的相關布條，是他們自行懸掛，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。工信工程還說，因本項工程是總統在行政院長任內大力支持，才得以順利開工，掛布條是為表達感謝之意，盼外界不要過度解讀。

綜合媒體報導，公路局也發聲澄清，工地現場所懸掛之布條，經查證是主辦單位中華民國全國工業總會理事長潘俊榮，為感謝總統於行政院院長任內大力支持本工程，特別委由廠商自行設置，為其個別行為，工信工程已對外發表聲明解釋此事，並非交通部或公路局所製作或指示設置，請勿錯誤傳播未經查證之訊息。公路局表示，相關布條未經公路局同意，公路局人員先前到現場發現，多次主動與廠商溝通協調，明確要求撤除布條，廠商在今天的典禮開始前就撤下。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法