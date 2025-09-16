為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    上半年交通事故統計出爐! 台南168人死最多 行人死亡數台中奪冠

    交通部16日說明2025年1至6月道安情況。（記者蔡昀容攝）

    交通部16日說明2025年1至6月道安情況。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/16 17:38

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今天（16日）公布今年1至6月交通事故統計，其中交通死亡數台南市168人居冠，行人死亡數台中市31人最高。

    今年上半年交通事故統計，30日死亡人數1368人，跟去年同期相比，減少67人、減幅4.7％，跟2023基準年相比，減少201人、減幅12.8%。其中機車事故死亡831人、高齡者死亡581人、酒駕造成死亡67人、行人死亡173人、兒少死亡33人，較去年同期減少1.4至23％。

    交通部次長陳彥伯表示，30日交通死亡1368人，行人死亡173人，分別是歷年同期第三低（2020年1275人、2018年1360人）、第二低（2022年162人）。交通死亡人數雖呈下降趨勢，但距離零死亡願景、每年死亡人數下降7％目標還有一段距離，會與各單位繼續努力。

    交通部也公布上半年各縣市道安表現，交通死亡人數台南市168人居冠，較去年同期增加39人，增幅也是最多。行人死亡人數台中市31人居冠，較去年同期增加3人。路政及道安司司長吳東凌表示，已派學者專家組成的輔導團前往分析原因，以對症下藥。

    若以每十萬人交通死亡人數分析，前三名依序是屏東縣10.9人、雲林縣10.03人、宜蘭縣9.79人；每十萬人行人死亡人數前三名依序是嘉義市2.67人、嘉義縣1.67人、南投縣1.27人。

    至於各項措施進度，行人早開時相執行目標1554處，已完成776處；行人專用時相目標198處，已完成122處；減少路側障礙物目標703處，已完成486處；校園週邊道路改善目標159處，已完成153處。路口行人安全設施改善、人行道改善執行進度超過目標，分別達1510處、156.1公里，吳東凌說明，地方政府自行或另外籌措經費改善導致。

