    政治

    朱立倫是否持續勸進趙少康選黨魁？凌濤：趙若參選應該會贏

    國民黨主席朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨主席朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/09/16 17:23

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉參選人領表登記作業到19日結束，國民黨主席朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤今日面對媒體詢問朱立倫是否持續勸進「戰鬥藍」召集人趙少康時，雖然不做正面回應，但他強調，今天的民調大家看得很清楚，如果趙少康出來參選，「他應該會贏得這次黨魁的選舉」。

    凌濤並稱，趙少康過去代表國民黨參選副總統，對於社會人脈連結以及資金、未來募款能力，都非常紮實厚實，「所以我們希望最後的關鍵真的是要有『眾望所歸』之人，來帶領國民黨，國民黨才會走得更穩、更好。」

    此外，凌濤還以不點名的方式指出，好多參選人提到要贏回2026、2028，最重要關鍵就是要提出全民可以接受的政見，走中道理性，但他現在看到有一些參選人為了爭取黨內票源，花了太多的時間在走偏鋒，讓他憂慮會不會到最後贏了黨主席，輸了國民黨？因此他要提醒參選人具體提出能夠讓國民黨爭取更多中間選票，爭取台灣人民支持的政見，這才是正辦。

    至於是否獲得黃復興、軍系支持，就能贏得黨魁？凌濤只說，政黨要贏得的選舉，應該具體提出社會可以接受的政見，不是走偏鋒，只為了特定黨內選舉的票源，絕對不會讓國民黨贏，「可能現在的有一些參選人，他們過去不一定在這幾年有選舉，了解現在台灣應該走的方向，其實可以多思考。」

