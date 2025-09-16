掛「最親民總統」布條業者是賴粉？李正皓爆：支持韓國瑜的超級大老

淡江大橋合龍儀式活動現場出現寫著「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條。經查由工信工程自行懸掛，事前未通報主管機關，發現後已立即移除。（記者羅國嘉攝）

2025/09/16 19:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡江大橋今（16日）合龍儀式，出現「歡迎最親民的賴總統視察」布條，新北市議員陳偉杰貼出照片後引網友砲轟，有媒體更報導施工的工信工程董事長潘俊榮是「賴粉」。對此，政治評論員李正皓爆料真實情況指，潘俊榮不僅是韓粉，更是工商界重要支持韓國瑜的超級大佬，他也批：「潘俊榮五年過去從大韓粉變成大賴粉？這種鬼故事你信？」

李正皓今日在臉書發文表示，在淡江大橋今舉行合龍儀式時，卻發生施工的工信工程，在未告知總統府的前提下，擅自掛出「歡迎最親民的賴總統視察」布條，接著造謠一條龍出現，國民黨新北市議員陳偉杰率先爆料，接著某媒體報導指，工信工程原來堅持掛上布條，因為工信工程董事長潘俊榮是「賴粉」。

李正皓說，事實真相為，根據工信工程透過新聞稿澄清，有關網路上流傳今日淡江大橋合龍典禮相關歡迎總統布條，此是工信自行懸掛的，事前沒有通知主管機關，經機關發現後已立即移除。媒體人周玉蔻更爆料，工信工程老闆潘俊榮明明是跟張榮味家族交好的韓粉，「但我加碼爆料，真實情形是工信工程老闆潘俊榮不僅是韓粉，更是工商界重要支持韓國瑜的超級大佬。」

李正皓引述過去媒體報導表示，2019年12月由工商協進會理事長林伯豐領頭，齊聚8個工商團體代表，舉行全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會成立大會的現場照片，工信工程老闆潘俊榮就有出席。

李正皓指出，潘俊榮不僅是坐在第一排，還坐在副總統候選人張善政的隔壁，甚至代表工商團體上台致贈好彩頭，他絕對不是一般的韓粉，是大佬級的重要支持者，甚至致詞時還大讚韓國瑜「台灣有史以來無法找到這麼草根性的人」，認為他了解民心、體察民情。最後李正皓也批：「潘俊榮五年過去從大韓粉變成大賴粉？這種鬼故事你信？」

