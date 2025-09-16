為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美濃大峽谷案林岱樺控有性別羞辱言詞 柯志恩要求道歉

    美濃大峽谷議題，引發全國關注，圖為柯志恩。（資料照）

    美濃大峽谷議題，引發全國關注，圖為柯志恩。（資料照）

    2025/09/16 17:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃大峽谷案鬧得沸沸揚揚，民進黨立委林岱樺今（16日）炮口指向國民黨立委柯志恩，指她不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，進行攻擊、牟取政治利益；對此，柯志恩反問林岱樺，是在哪裡聽過她與團隊發表相關言論？如果沒有，請林岱樺公開道歉。

    美濃吉洋地區爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，網友在Google高雄地圖上標出「美濃大峽谷」新地標，有臉書粉專將其改為「邁瑩大峽谷」（市長陳其邁、立委邱議瑩），用諧音梗嘲諷。

    林岱樺今天質疑，最近的砂石事件，「柯志恩是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？應該跟市民說清楚」。她嚴正敬告柯志恩，身為教育工作者，妳和妳的團隊不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、牟取政治利益。

    林岱樺強調，她是性別羞辱的受害者，會站出來捍衛高雄的姊妹們，她不會假扮揭弊英雄，但會解決這個城市面臨的問題，明天也會邀請產官學界，好好討論高雄的土方問題。

    對此，柯志恩反問林岱樺，是在哪個公開場合聽到她與團隊成員，發表相關言論？如果沒有，請林岱樺向她與團隊成員公開道歉！

    柯志恩說，美濃大峽谷議題引發全國關注，「樂見過去對這個議題從來沒有關心過的資深民進黨委員們，在睡了這麼長的一段時間後，如今終於醒過來」，開始重視民意的不滿與反撲。

    柯志恩辦公室則說，過去一段時間，當林岱樺遭受司法不公對待與媒體爆料私密內容時，柯志恩與團隊都為她發聲抱不平，沒想到林岱樺現在竟也加入民進黨的抹黑造謠行列攻擊柯志恩，實在令人遺憾。

    柯志恩辦公室提醒林岱樺，當美濃阿嬤在檢察官面前「攔轎陳情」，泣訴過去檢舉美濃大峽谷案件如何被忽略時，凸顯的正是高雄面臨的問題，「如果你們真的有心解決，不會等到民意沸騰才要處理」，柯志恩不是揭弊英雄，只是實實在在替民眾解決問題，如果林岱樺真的重視高雄的土方偷挖盜採回填問題，「請問過去這段時間以來，妳為什麼不做，而是等到現在才做呢？」

    對此，林岱樺回應說，國民黨市議員邱于軒3天前在臉書粉專公開指稱「美濃大峽谷aka 邁瑩大峽谷」等文字，至今沒有下架。「邁瑩大峽谷」涉及性別羞辱，社會自有公論，如果身兼國民黨高市黨部主委的柯志恩要切割國民黨邱于軒議員那予以尊重。

