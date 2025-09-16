為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盧秀燕強調新版財劃法算式有2種 轟295億空頭支票還沒兌現

    盧秀燕今天強調，新修法版本沒有錯，但是算式有兩種，指這張支票是立法院開給各縣市，端看行政院是否給錢。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕今天強調，新修法版本沒有錯，但是算式有兩種，指這張支票是立法院開給各縣市，端看行政院是否給錢。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/16 16:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕《財政收支劃分法》爭議持續延燒，台中市長盧秀燕今天強調，新修法版本沒有錯，但是算式有兩種，指這張支票是立法院開給各縣市，端看行政院是否給錢，喊話藍綠同心兌現支持，再指台中市在統籌分配款增加295億的支票，再不兌現，明年市府預算短差將擴大到3、400億。

    針對藍白聯手強推通過新版財《財政收支劃分法》公式出包，被指分母計算有誤，造成補助分配款爭議，對此盧秀燕今在議會答詢表示，法案沒有錯，但算式有兩種，分別可採取是一道算式法和兩道算式法，如果行政院堅要用一道就算式法，就有300多億分配不出去、有縣市分配款會變少；兩道算式就能全部分配，且每個縣市得款都會增加，因此算式與法條沒有關係，款項執行的方法不在法條裡面。

    盧秀燕又說，新修財劃法這張支票立院開個各縣市府，行政院如果不想發這筆錢，可以不採取兩道算式法，而是採到取一道算式法，就就發不了，問題無法解決，台中市這筆新增295億的支票還沒有兌現，希望朝野合心、藍綠同心，讓支票兌現。

    盧秀燕再指，台中市這筆新增統籌統分配款295億，還沒兌現，但已經扣減一般補助款和計畫性補助款共約250億，因此中央給的預算也沒增加，加上計畫性補助款，如捷運明年原本要給台中市42億，現在只給1億，現在已短差180億，明年295億再不兌現，短差3、400億，還會再擴大。

