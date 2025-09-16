為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    擬9/18公布民進黨黨團「六長」 柯建銘：還要協調

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2025/09/16 16:52

    〔記者謝君臨／台北報導〕第11屆立法院第4會期將於19日開議，民進黨團幹部除了總召柯建銘之外，其餘「六長」至今仍未明朗。柯建銘今接受本報訪問時低調表示，還要協調，擬於18日公布幹部人選，惟相關人選目前不便透露。民進黨立委吳思瑤則說，不會由層峰指定人選，可能由推舉協調產生，這是黨團過去的良好傳統和運作經驗。

    大罷免投票結果出爐後，上會期的民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、王義川，黨團書記長陳培瑜，以及副書記長林月琴、郭昱晴，相繼表態新會期將不續任。亦即，黨團七長目前僅剩柯建銘1人。

    民進黨團1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願。據黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立委達兩屆以上者，得為候選人。期間，一度傳出范雲有意擔任書記長，但5日登記截止後，結果卻是無人報名。柯建銘也證實，范雲已撤回登記，後續還要協調。

    而今開議在即，柯建銘今接受本報訪問時低調表示，目前預計本週四公布幹部人選，「沒問題啦！」至於是否已有明確人選，柯則說，「這個現在講不好啦！」

    對於黨團幹部人選，吳思瑤坦言：「真的沒有聽說。其實我自己也有點焦急，因為時間越來越近，照理講就是要在開議前產生，希望有志之士可以承擔。」她也強調，黨團有推舉協調的制度，這是良好的傳統和運作經驗，還是這樣期待。

    至於有傳聞黨團幹部可能由層峰指定。吳思瑤澄清：「這是黨團自主，絕對不會是由總統或是黨直接遙控、指揮，還是要經過黨團推舉或內部協調，絕對不會、也不該是由上面指定。」她也建議，「七長」之中一定要有區域立委，這樣在民意的傳達上，才不會產生落差。

    此外，多位民進黨立委對於黨團幹部人選一事表示：「不清楚。」也有人提及，過去也曾有無人登記參選幹部的情況，可能會由柯總召先初步探詢意願，或是看派系會否在開議前推派人選。

