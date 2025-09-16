為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    打臉國民黨！ 徐國勇：中美共同防禦條約是軍事同盟 無涉主權

    民進黨秘書長徐國勇指出，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」，無涉領土主權歸屬。（圖擷取自民進黨YouTube）

    民進黨秘書長徐國勇指出，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」，無涉領土主權歸屬。（圖擷取自民進黨YouTube）

    2025/09/16 16:49

    〔記者陳昀／台北報導〕對於國民黨人士以「中美共同防禦條約」批評美國在台協會（AIT）「台灣地位未定論」，民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨《午青LIVE》直播批評國民黨錯誤解讀，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」，無涉領土主權歸屬，從AIT說明及國務院的回應，也已明確駁斥國民黨立論的謬誤。

    徐國勇細說從頭表示，1945年日本投降時，同盟國最高統帥五星上將美國麥克阿瑟將軍發布「戰區第一號命令」，命令中國戰區統帥蔣介石「代表同盟國」接收台灣，這並不代表台灣回歸中國，而是日本放棄台灣主權後，台灣主權未定。

    1949年，蔣介石已辭去總統職務，李宗仁繼任總統，來台灣時已不具有總統身份，後來藉中華民國憲法「復行視事」，實施威權統治。

    徐國勇接著說，韓戰爆發後，美國擔心台灣與東南亞各國被共產黨併吞，開始與各國及地區「實際領導人」簽訂共同防禦條約，是「軍事同盟」概念，無涉領土主權歸屬，後來台美斷交後就廢止了「中美共同防禦條約」，這也證明條約無涉台灣主權。

    徐國勇重申，「聯合國大會2758號決議」僅處理中國代表權的問題，並將「蔣介石政權」逐出聯合國。因此近日國民黨人士的批評是錯誤的，AIT提到台灣地位未定的說法，與美國國務院的回覆，才是正確的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播