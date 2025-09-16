台北台中批捷運補助減少 交通部嘆「不是富爸爸了」、高雄砍最多

交通部政務次長伍勝園16日說明，財劃法上路之後，中央財力縮減，交通部捷運經費僅餘90億元，補助地方能力勢必減少。（記者蔡昀容攝）

2025/09/16 16:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕財政收支劃分法新法上路後，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕批評中央減少捷運建設補助。交通部政務次長伍勝園今（16日）說明，財劃法上路之後，中央財力縮減「不是富爸爸了」，捷運經費僅餘90億元，補助地方能量勢必減少，但減少幅度絕非政治因素，高雄減少百餘億元為最多；捷運屬地方自治範疇，地方政府財源增加之下，應扛起更多責任，交通部也已著手修正捷運補助要點。

交通部表示，捷運建設屬於地方自治範疇，中央對地方捷運建設為補助性質。由於涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部依法酌予補助，協助地方推動大眾運輸發展。交通部統計，歷年來已補助地方捷運建設計畫6570億餘元，其中台北市獲3155億餘元最高，佔48.02%。

伍勝園表示，新財劃法上路後，中央財源大幅壓縮，減少4162億元。以交通部經費來說，2026年公建經費2200多億元，因財源不夠減半為1101億元，其中捷運建設僅90億元，給予地方的補助勢必減少。

許多地方政府或單位反映補助大減，伍勝園表示，這不是政治因素考量，舉例來說，減最多的是高雄市政府，減少100多億元。財劃法上路之後，中央財源減少、地方財源增加，交通部會在有限資源下，評估建設需求、工程進度、地方均衡發展進行補助，盡力支持地方；補助項目上，則希望地方能扛起更多責任。

針對台中捷運，伍勝園說明，中央地方2025年總共編列52.6億元，2026年編列3.22億元，但工程審議經費是2024年10月才通過，所以土建標設計還在進行，系統機電標也才剛開標。交通部依其進度評估，工程才剛開始設計，還沒進入用錢高峰，需求沒這麼大，因此核給1點多億元。

伍勝園表示，中央財源不足「不是富爸爸了」，經費真的不夠，因此捷運補助要點勢必要修正；過去補助辦法依照地方財政等級制定，現在等級已不太一樣，加上「均衡台灣」理念，針對較弱地區應給予更多協助，因此交通部正盡速討論修改要點。

