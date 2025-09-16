「柯沒被押直播吃屎」！ 小草發祭品文痛罵民進黨 裁定出爐秒刪文

有「小草」前一日在社群媒體上發出「祭品文」，痛罵民進黨「黨檢一家」，如果柯文哲沒被押「我直播甲賽」。（取自DearNaNa臉書）

2025/09/16 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，昨（15）日重開羈押庭。有「小草」前一日在社群媒體上發出「祭品文」，痛罵民進黨「黨檢一家」，如果柯文哲沒被押「我直播甲賽」，沒想到晚間6時30分許裁定，柯文哲、台北市議員應曉薇維持原交保金額交保後，該篇貼文就被刪除。

支持民眾黨的YouTube主播「DearNaNa」昨晚在粉專發文貼出截圖，可見Threads上有一名網友先前發出祭品文：「黨檢一家，柯文哲明天如果沒被收押，我直播甲賽。」她也表示「賭太大囉」。

貼文下方，不少網友留言：「好想看直播」、「請開始你的表演」、「可以直播嗎」、「直播連結在哪」、「什麼時候吃？」、「兌現承諾的時候到了」、「肚子餓也不是這樣吧」。

實際找到該名網友臉書，發現過去他的發文都是力挺民眾黨，並時常痛罵執政黨，實際身分應是一位小草。而找到當初的祭品文，也已顯示「無法顯示該貼文」，疑似已經刪除。

