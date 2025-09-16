為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「柯沒被押直播吃屎」！ 小草發祭品文痛罵民進黨 裁定出爐秒刪文

    有「小草」前一日在社群媒體上發出「祭品文」，痛罵民進黨「黨檢一家」，如果柯文哲沒被押「我直播甲賽」。（取自DearNaNa臉書）

    有「小草」前一日在社群媒體上發出「祭品文」，痛罵民進黨「黨檢一家」，如果柯文哲沒被押「我直播甲賽」。（取自DearNaNa臉書）

    2025/09/16 16:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，昨（15）日重開羈押庭。有「小草」前一日在社群媒體上發出「祭品文」，痛罵民進黨「黨檢一家」，如果柯文哲沒被押「我直播甲賽」，沒想到晚間6時30分許裁定，柯文哲、台北市議員應曉薇維持原交保金額交保後，該篇貼文就被刪除。

    支持民眾黨的YouTube主播「DearNaNa」昨晚在粉專發文貼出截圖，可見Threads上有一名網友先前發出祭品文：「黨檢一家，柯文哲明天如果沒被收押，我直播甲賽。」她也表示「賭太大囉」。

    貼文下方，不少網友留言：「好想看直播」、「請開始你的表演」、「可以直播嗎」、「直播連結在哪」、「什麼時候吃？」、「兌現承諾的時候到了」、「肚子餓也不是這樣吧」。

    實際找到該名網友臉書，發現過去他的發文都是力挺民眾黨，並時常痛罵執政黨，實際身分應是一位小草。而找到當初的祭品文，也已顯示「無法顯示該貼文」，疑似已經刪除。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播