自嘲被搞1年沒掛、護航李文宗 柯文哲：檢怎不查辦小英商號、扁帽工廠

台北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，被告柯文哲（中）到庭，中午休庭時，柯文哲手捧餐盒離去。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 16:22

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉入京華城及政治獻金弊案，今於庭上再度為「大帳房」李文宗抱屈。柯文哲強調，李文宗根本未涉入京華城案，卻因檢方誤導筆錄而遭牽連，並自嘲「能被檢察官搞一年還沒掛的，我看只有柯文哲」；同時痛批檢方起訴書內容「深文周納、入人於罪」，質疑為何只針對他與民眾黨下手，卻不敢查辦小英商號及扁帽工廠。

柯文哲表示，李文宗同為被告，想藉用這個機會告知，他昨天去台大醫院探望廖同學，「但現在大概過世了…」；說到此處，審判長提醒發言內容應與庭審相關，柯則改口稱，「我有看到你的筆錄，連累你了。」

柯文哲說，李文宗過去在科技業年薪一千多萬，卻被他攬至市府，並內疚地說，「害你受苦，抱歉了。」他續指，老百姓面對國家機器渺小，看了李文宗的筆錄後，認為分明是檢察官誤導他，更再一次強調李並未接觸京華城案。

他批評，檢方起訴書長達800多頁，但內容卻是利用機會搜索他家開始，再趁機查他手機、民眾黨部的電腦拿一條一條的簡訊去問李文宗，真是「深文周納，入人於罪」。

柯文哲強調，自己與李文宗相識逾50年，也是黃珊珊的好友，彼此私下簡訊與公開談話本就有所不同，質疑檢方斷章取義。他並嗆聲：「台灣過去有選舉，未來也不會沒有，為什麼不把民進黨的基金會也查一遍？敢不敢把小英商號、扁帽工廠抄一遍？」

針對外界質疑選舉活動「KP秀」，柯則回應僅是「好玩」，不必過度嚴肅，但無奈與藝文界交流卻被解讀為侵占。他也反駁侵占剩餘選舉款的指控，「捐給我，我就是所有權人，四年後依法繳庫，我去侵占自己的錢幹嘛？」

至於找媒體大老邱復生擔任顧問，柯文哲直言僅一般合作，卻遭檢方認定是投資商業行為，批評「檢察官對每個字都過度解讀」。他強調，案件責任應由他一人承擔，不必讓李文宗受牽連。

談及羈押生活，柯文哲更自嘲「關在裡面的人，不知道外面發生什麼事」，簡訊卻被逐條追究，並語帶諷刺地說，「能被檢察官搞一年還沒掛的，我看只有柯文哲。」他批評檢方浪費國家資源，並笑稱在看守所反而不覺得累，出來後才感到疲倦。

