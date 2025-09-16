為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    喊話暫停與阿北有關抗議活動 柯美蘭遭小草們砲轟出征！

    柯美蘭呼籲暫停有關柯文哲的抗議活動，遭小草出征。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

    柯美蘭呼籲暫停有關柯文哲的抗議活動，遭小草出征。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

    2025/09/16 18:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被羈押1年後以7千萬交保，高院撤銷發回更裁，北院昨（15日）二次裁定原交保金交保，讓小草們相當振奮。不過柯文哲胞妹柯美蘭擔憂哥哥又因民眾黨挑釁司法增加重新羈押風險，昨晚發出訊息喊話暫停所有和柯文哲有關的抗議活動，沒想到遭小草們出征！

    柯美蘭週一晚間透過訊息向小草們喊話：「感謝上蒼，謝謝地院法官承受著壓力，仍堅持道德勇氣，裁定哥哥二度交保。我想拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力，解決司法問題，也讓大家回歸正常生活，並聚焦在目前國家對內政策與對外發展上。一年多來的陪伴、支持，我深深感謝大家，這份情誼，我和哥哥會記在心中。再次謝謝大家，柯美蘭敬上。」

    沒想到該訊息被轉發到支持者社團「鬼針草聯隊」後，不少小草出征「為什麼要停止？你問過阿北嗎？問過小草嗎？」、「為什麼要感謝法官呀？都已經一年冤獄了，要不是上層指示，法官會放人嗎？」、「沒頭沒尾，直接發這個？小草就是理性務實科學，你要人家停止，好歹也講個能夠說服大家的理由吧！」、「別傻了，阿北面對民進黨就是要靠群眾的幫忙，柯P才能得到公平的對待」、「柯美蘭醫師妳至今還看不懂檢調針對柯案的種種不公平跡象嗎？要太天真了」、「現在是怎樣，覺得我們繼續抗會害阿北嗎？你算哪根蔥？」

