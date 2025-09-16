為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    統戰滲透文大？69歲博班生舉「兩岸一家親」找新生合影 身分被翻出

    文化大學一名新生分享室友與黃典本的合影，並一起舉寫有「兩岸一家親」的書法帖。（圖擷取自Threads）

    文化大學一名新生分享室友與黃典本的合影，並一起舉寫有「兩岸一家親」的書法帖。（圖擷取自Threads）

    2025/09/16 16:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（15日）文化大學開學，有一名大一新生在社群發文，分享宿舍住進一位69歲博士生室友，同寢的人一起拿著一幅寫著「兩岸一家親」的書法帖歡樂合影。該貼文曝光後隨即引發輿論熱議，大批網友怒轟統戰滲透校園，事後該名69歲博士生身分被翻出，竟然是前國民黨員並曾參選過立委、而且還曾到對岸參加過統戰活動的黃典本！

    一名文大新生週一在Threads上分享2張照片，其中一張可以看到5名學生和一名年齡明顯遠高於其他人的男子合影，原來這名男子就讀該校博士班，原PO開心表示「大一室友有65歲年輕朋友，贏過多少住宿生」。另外一張照片則可以看到幾人拿著一幅寫著「家和萬事興、兩岸一家親」的書法帖合照，看起來和樂融融。

    該貼文隨即引發熱議，大批網友砲轟「這不妥妥的統戰滲透校園嗎？」、「這到底是在搞什麼？」、「被統戰，還一臉假中立」、「他們不知道這張照片即將捲起的風會把他們帶向遙遠的地方」、「統戰已經做到這一群住在宿舍的小朋友了，細思極恐」、「教育部和陸委會不用查嗎？匪諜就在你身邊，吃香喝辣全靠他」、「扯爆了還兩岸一家親，洗腦台灣人洗到學校去」。

    事後這名博班生身分被翻出，疑為實際年齡69歲的前國民黨員黃典本，2020年因為違紀參選台北第六選區立委、自行合成與當時的總統參選人韓國瑜合照徵求政治獻金募款，遭國民黨開除黨籍。除此之外，黃典本出生於福建省，來台定居後任台灣新住民文化發展協會理事長，並曾當過台北市福建省同鄉會榮譽理事長，2020年9月以此身分赴廈門參加海峽論壇，高喊「我是中國人，兩岸本來就是一家人」、「台灣的根在大陸，兩岸是同族同根、血濃於水的一家人，任何人都分不開」。

    文化大學一名新生分享室友與黃典本的合影。（圖擷取自Threads）

    文化大學一名新生分享室友與黃典本的合影。（圖擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播