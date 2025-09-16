統戰滲透文大？69歲博班生舉「兩岸一家親」找新生合影 身分被翻出

文化大學一名新生分享室友與黃典本的合影，並一起舉寫有「兩岸一家親」的書法帖。（圖擷取自Threads）

2025/09/16 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（15日）文化大學開學，有一名大一新生在社群發文，分享宿舍住進一位69歲博士生室友，同寢的人一起拿著一幅寫著「兩岸一家親」的書法帖歡樂合影。該貼文曝光後隨即引發輿論熱議，大批網友怒轟統戰滲透校園，事後該名69歲博士生身分被翻出，竟然是前國民黨員並曾參選過立委、而且還曾到對岸參加過統戰活動的黃典本！

一名文大新生週一在Threads上分享2張照片，其中一張可以看到5名學生和一名年齡明顯遠高於其他人的男子合影，原來這名男子就讀該校博士班，原PO開心表示「大一室友有65歲年輕朋友，贏過多少住宿生」。另外一張照片則可以看到幾人拿著一幅寫著「家和萬事興、兩岸一家親」的書法帖合照，看起來和樂融融。

該貼文隨即引發熱議，大批網友砲轟「這不妥妥的統戰滲透校園嗎？」、「這到底是在搞什麼？」、「被統戰，還一臉假中立」、「他們不知道這張照片即將捲起的風會把他們帶向遙遠的地方」、「統戰已經做到這一群住在宿舍的小朋友了，細思極恐」、「教育部和陸委會不用查嗎？匪諜就在你身邊，吃香喝辣全靠他」、「扯爆了還兩岸一家親，洗腦台灣人洗到學校去」。

事後這名博班生身分被翻出，疑為實際年齡69歲的前國民黨員黃典本，2020年因為違紀參選台北第六選區立委、自行合成與當時的總統參選人韓國瑜合照徵求政治獻金募款，遭國民黨開除黨籍。除此之外，黃典本出生於福建省，來台定居後任台灣新住民文化發展協會理事長，並曾當過台北市福建省同鄉會榮譽理事長，2020年9月以此身分赴廈門參加海峽論壇，高喊「我是中國人，兩岸本來就是一家人」、「台灣的根在大陸，兩岸是同族同根、血濃於水的一家人，任何人都分不開」。

