黃國昌受訪狀態「怪怪的」？ 影片瘋傳掀網友關心

民眾黨主席黃國昌受訪。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 16:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲今日前往北院出庭，民眾黨主席黃國昌出席旁聽，他今日在庭外受訪，痛罵總統賴清德時，突然不自然停頓3秒，再度引起網友議論，相關影片也在社群媒體上瘋傳。也有不少網友覺得黃國昌今日語氣顯得有氣無力，狀態不如平常。

黃國昌今日受訪時批評賴清德政府是個毫無下限、濫用權力的獨裁集團，面對這個獨裁集團，「我們一定會用最審慎也最嚴肅的態度來加以面對」，不過他接著說，「當然，我們在司法程序上面……」突然不自然停頓了3秒左右，才接著表示，「會一直陪伴、協助阿北」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌本月9日在個人YouTube頻道直播痛罵北檢時，也突然沉默6秒，並引起網友熱議。今日受訪時的影片，也被網友剪輯瘋傳，並引發討論。

網友紛紛留言表示：「難過到連罵賴清德都沒力氣了」、「隔著螢幕都可以感覺到他對賴清德的失望」、「這不是國蔥的口氣」、「他真的超明顯」、「臉色看起來有夠差」；也有網友關心：「他開始說話沒什麼內容，連肩膀抖動的頻率真的越來越高了，真的要不要去看一下醫生？」、「也太有氣無力了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法