賴清德提財劃法修法後 地方要扛起更多責任 盼朝野讓台灣可長治久安

總統賴清德指新版《財政收支劃分法》修法後，中央不見得能像過往一樣那麼有能力能夠支援地方，所以未來地方就要扛起更多責任，更盼朝野好好討論，讓台灣可以長治久安、可長可久。（記者羅國嘉攝）

2025/09/16 16:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水與八里間的跨河交通新地標「淡江大橋」，歷經多年規劃及7度流標，今（16日）完成最後拼圖「閉合節塊」合龍，總統賴清德等人出席見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」的重要里程碑。不過，賴清德致詞時，當新北市長侯友宜面前說，新版《財政收支劃分法》修法後，中央不見得能像過往一樣那麼有能力能夠支援地方，所以未來地方就要扛起更多責任，更盼朝野好好討論，讓台灣可以長治久安、可長可久。

賴清德指出，中央施政不分黨派，都是根據地方發展、國家建設需求，再給予必要支持。他以淡水為例，行政院支持的重大建設至少就有3項，包括淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌，合計投入逾300億元。賴更向侯友宜承諾，他代表政府，中央一定會支持新北市府，持續各項重大建設。

請繼續往下閱讀...

賴清德也說，新版《財劃法》修法後，中央不見得能像過往一樣有能力能夠支援地方，所以過去中央經費比較多，事情就多做一點，未來地方政府的財政會比較好，地方就要扛起更多責任。他非常希望已經發現《財劃法》的問題，朝野能夠本於財政分配，應該要保留中央照顧地方的能力，也能夠兼顧地方的均衡發展，大家好好討論有個好的結果，讓台灣可以長治久安、可長可久。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法