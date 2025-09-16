馬挺羅智強 蕭旭岑：堅持黨核心價值理念的多年部屬與子弟兵

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2025/09/16 15:32

〔記者施曉光／台北報導〕昨日領表參選國民黨主席的立法院黨團書記長羅智強，今天上午公布前總統馬英九支持他參選黨魁的影片，並呼籲國民黨進行世代交替，過去歷次國民黨主席選舉鮮少看到馬英九公開表態支持特定對象，這次卻表態支持羅智強，馬英九基金會執行長蕭旭岑解釋，羅智強是馬英九多年的部屬與子弟兵，也一直旗幟鮮明堅持黨的核心價值與理念，包括「九二共識」，反對台獨的兩岸政策，這次在國民黨主席選舉願意出來扛，馬英九當然鼓勵他。

此外，蕭旭岑還說，馬英九認為國民黨應該世代交替，讓願意帶領黨走向未來，有戰力的年輕世代接班。

請繼續往下閱讀...

對於馬英九呼籲由黨內年輕世代接班，另一位國民黨主席參選人張亞中陣營顯然不以為然。張亞中辦公室主任何啟聖今日下午受訪表示，黨內批評有些參選人年紀偏長，但所謂世代交替不應該只指年齡，而是黨的精神要世代交替，翻開過去國民黨的歷史，歷來對中華民國貢獻最大的黨主席除了孫中山，就是蔣中正與蔣經國，這些人都不是年輕人，但對台灣建設的貢獻有目共睹，所以年齡不該成為一個表淺的指標，重點在於領導者的思想能否跟隨潮流精進，他希望黨內對於所謂「老男藍」或世代交替，應該要有不同的思考。

此外，何啟聖主動表達，最近媒體報導立法院國民黨團總召傅崐萁主張這次黨主席選舉由黨中央進行協調，羅智強也表達支持，並稱會尊重黨中央的決定，他要代表張亞中表達堅決反對這次選舉採取和稀泥或密室協商的協調作法，應該尊重全體黨員對於黨主席人選的公開意願表達，舉辦一個公平、公正、公開的選舉，才是產生國民黨新領導人的正辦。

至於同樣被外界視為「老藍男」，先前表達19日候選人登記截止前將協調一人參選黨主席的「戰鬥藍」召集人趙少康、前國民黨副主席郝龍斌，目前為止都沒有針對馬英九的呼籲做出回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法