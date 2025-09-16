批藍會勘美濃大峽谷案是政治作秀 黃文益：恐打擊執法人員士氣

民進黨高市黨部主委黃文益，痛批柯志恩與藍營未經查證、倉促安排的會勘像政治鬧劇，恐影響執法人員士氣。（市黨部提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄美濃大峽谷案引起討論，民進黨高市黨部主委黃文益認為，市府早有查緝作為，檢警近日更全力出擊，而藍營未經查證、倉促安排的會勘像是刻意營造政治鬧劇，他擔心會模糊查緝重點、影響執法人員士氣。

黃文益彙整時間序，美濃新吉洋段地主於去年12月購地後，隔年1月即遭分局通報，經發局第一時間稽查並限期改善；今年3月因未改善遭裁罰100萬元，4月再度稽查後，市府立即函送檢調並再罰200萬元。

另一處石姓地主持有的成功段土地去年7月購入，9月即被查出深達6米坑洞，立即開罰100萬元並限期回填，今年3月再因持續惡化遭重罰200萬元。

這些執法紀錄都發生在柯志恩8月會勘之前，證明市府早已持續嚴辦；柯志恩卻完全忽視事實，毫無查證，最終讓自己淪為砂石幫的政治棋子。

黃文益批評柯志恩與藍營的魯莽行為只會打草驚蛇，破壞刑事偵查進度，若不認真了解真相，只為搏取版面而「政治作秀」，就是對基層公務員最大的羞辱，也會打擊執法人員士氣。

柯志恩先前表示，每次到美濃都有當地里長、里民帶她發現一個又一個「大峽谷」，她接獲民眾陳情反映問題，希望高雄市府與執法機關重視、解決問題，卻被民進黨抹黑說她和盜採地主站在一起，說她被砂石利益團體當棋子，各種沒有根據的捏造影射，只是為了阻止她揭弊，掩蓋執政黨無能形象。

