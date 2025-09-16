為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「2025台美城市商機媒合會」今登場 基北北桃區域聯防

    「2025台美城市商機媒合會」今天（16日）於台北晶華酒店登場，由基隆、台北、新北及桃園4市共同舉辦；台北市長蔣萬安（右三）、基隆市副市長邱佩琳（圖中）與美國商會代表交流。（基隆市政府提供）

    「2025台美城市商機媒合會」今天（16日）於台北晶華酒店登場，由基隆、台北、新北及桃園4市共同舉辦；台北市長蔣萬安（右三）、基隆市副市長邱佩琳（圖中）與美國商會代表交流。（基隆市政府提供）

    2025/09/16 15:25

    〔記者俞肇福／基隆報導〕「2025台美城市商機媒合會」今天（16日）於台北晶華酒店登場，由台北市政府邀集基隆、新北及桃園四市共同舉辦，展現北台灣跨域合作的新契機。基隆市副市長邱佩琳代表出席，與台北市長蔣萬安、新北市及桃園市經濟發展局長盛筱蓉、張誠，以及美國在台協會、美國各州駐台辦事處、台灣美國商會與工商團體代表齊聚，見證台美經貿交流嶄新篇章。

    基隆市政府指出，本次媒合會匯集18個美國州政府與4大美國協會參展，涵蓋製造與工業、生活用品、農產加工及醫療健康等4大領域，吸引超過300家國內外企業參與，為美國供應商與台灣廠商搭起直接交流的橋樑，創造雙向合作契機。

    邱佩琳表示，當前全球供應鏈正面臨美國關稅政策挑戰，台灣企業已不適合單打獨鬥，必須以跨域合作與國際接軌迎戰。基隆作為北台灣重要港口城市，產業與全球貿易高度連動，市府將持續推動數位轉型、海外拓銷與產業鏈重組，並透過基北北桃合作平台建立「區域聯防」機制，陪伴企業開拓新市場，迎向國際競爭。

    因應今年4月美國關稅政策所帶來連鎖衝擊，基北北桃四市成立合作交流平台，提出「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」、「前沿技術研發」等4大方向，並同步啟動6項跨區合作行動，包括勞動資訊共享、就業媒合、經濟監控、海外拓銷及融資協助，本次媒合會正是行動方案的具體落實，展現地方政府攜手產業面對挑戰的決心。

    「2025台美城市商機媒合會」今天（16日）於台北晶華酒店登場，由基隆、台北、新北及桃園4市共同舉辦，展現北台灣跨域合作的新契機。（基隆市政府提供）

    「2025台美城市商機媒合會」今天（16日）於台北晶華酒店登場，由基隆、台北、新北及桃園4市共同舉辦，展現北台灣跨域合作的新契機。（基隆市政府提供）

    熱門推播