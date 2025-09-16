淡江大橋「最親民總統」布條挨酸像北韓 綠轟藍無聊透頂：廉價攻訐

淡江大橋16日合龍典禮懸掛「歡迎最親民的賴總統視察」布條引發爭議。建橋的工信工程聲明，布條是自行懸掛，經主管機關發現已立即移除。（記者蔡昀容攝）

2025/09/16 15:07

〔記者陳昀／台北報導〕淡江大橋今舉行合龍典禮，現場懸掛「歡迎最親民的賴總統視察」的紅底黃字布條，被國民黨PO上網狂酸像北韓；民進黨今表示，廠商已澄清是自行懸掛布條、未通知主管機關，並已立即移除，遺憾國民黨無視中央對新北發展的大力支持，一句感謝都沒有，反過來做廉價的政治攻訐，無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。

民進黨發言人戴瑋姍表示，淡江大橋工程歷經連續七次流標後，終於於賴總統2018年擔任行政院長任內，核定增加58億經費，順利決標；並於2019年蘇貞昌院長任內主橋段動工；2023年經歷新冠疫情與俄烏戰爭影響物價，時任陳建仁院長再增加18億經費。歷經民進黨執政時期，歷任院長一棒接一棒，終於在卓榮泰院長時期正式合龍，明年將通車。

請繼續往下閱讀...

戴瑋姍強調，淡江大橋經費中央挹注超過六成，未來將改善新北市交通，讓新北城市發展再進一步。過去馬英九、朱立倫都曾參加淡江大橋動工剪綵，今日合龍典禮亦有許多國民黨人士，包括新北市長侯友宜及藍營新北市議員現身出席。

戴瑋姍直言，非常遺憾國民黨無視中央對地方的大力支持、為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還反過來對大力支持新北發展的賴清德總統與中央政府做廉價的政治攻訐，不僅無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法