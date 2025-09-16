為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    柯文哲和許芷瑜是「一組」？ 黃帝穎：證實指示橘子交錢

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/09/16 15:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的政治獻金案，今傳喚同案被告、時任眾望基金會董事長、被外界稱為柯的「大帳房」李文宗作證。檢察官陳思荔進行主詰問時，李文宗證稱，柯文哲是許芷瑜的主管，自然有權指示她。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲溫情喊話李文宗無效，李文宗作證直指柯文哲指示橘子交錢。

    黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲交保首日喊話共犯李文宗冤獄，成為北檢抗告事由，但柯文哲在政治獻金案爆發後，曾切割李文宗稱「誤信50年同學」，柯文哲明顯前後矛盾，凸顯柯改口溫情喊話李文宗動機可議！

    黃帝穎指出，柯文哲對李文宗從切割到喊話，無法逆轉證詞殺傷力，今天北院開庭傳喚李文宗作證，檢察官追問，許芷瑜拿來的錢是否是柯文哲的指示？李文宗證稱，柯文哲是許芷瑜的主管，當然會指示。

    黃帝穎直言，檢察官提示李文宗在偵訊時做的筆錄，追問李文宗曾說過柯文哲和許芷瑜是「一組」？李文宗證稱，柯文哲和許芷瑜是獨立的，2人是一組的，其他人不會知道他們2個人的事，李文宗證實橘子與柯關係密切且依據柯文哲指示拿錢。

