開庭中途手機突響 柯文哲忙彎腰「電子腳環沒電 科控中心打給我」

台北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，被告柯文哲（中）到庭，中午休庭時，柯文哲手捧餐盒離去。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 14:50

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長涉公益侵佔等案，今傳喚眾望基金會董事長李文宗作證，中午12時許，詰問正進行中，被告席區突然響起手機鈴聲，庭訊為之暫停，全庭循聲發現竟然是柯文哲的手機響起來，柯文哲連忙低頭彎腰查看腳部，向法官說「我的電子腳環沒電了，科技監控中心現在打給我」。

中午12時14分，柯的律師陸正義正在詰問李文宗，庭內突然有手機聲大作，審判長江俊彥眼神掃視至被告席，發現鈴聲來自柯文哲，江盯著柯文哲，柯文哲連忙低頭查看，原來是必須隨身攜帶的個案手機響起，他再彎腰查看腳踝，向法官說腳環沒電了，科控中心打過來。

請繼續往下閱讀...

審判長江俊彥宣布轉譯（錄音委外聽打製作筆錄）暫停，柯文哲接起電話，向科控中心人員說「我在法庭裡，正在開庭，審判長現在在盯著我」，完成回報隨即掛斷電話，待處理完畢後，審判長才恢復開庭、轉譯，並要求書記官將方才科控中心來電的狀況，記入筆錄中。

上午庭訊至中午12時45分結束，暫時離開法院時，手上還拿著黨部人員買的便當和一碗湯，下午2時繼續開庭詰問李文宗。

