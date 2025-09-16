我國未能參加太平洋島國論壇峰會 仍透過友邦宣布捐贈300萬美元

外交部亞東太平洋司長林昭宏今日表示，我國遺憾未能藉太平洋島國論壇峰會與會員國及其他夥伴在索國首都互動，但也透過友邦吐瓦魯總理於年會宣布，將分3年捐贈300萬美元予支持太平洋韌性基金經費。（記者黃靖媗攝）

2025/09/16 14:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年由索羅門群島舉辦的太平洋島國論壇（PIF）領袖峰會已於12日落幕。外交部亞東太平洋司長林昭宏今（16）日表示，我國遺憾未能藉此峰會與會員國及其他夥伴在索國首都互動，但也透過友邦吐瓦魯總理於年會宣布，將分3年捐贈300萬美元予支持太平洋韌性基金經費。

本屆太平洋島國論壇領袖峰會未邀請夥伴國及發展夥伴出席，僅有成員國能參加。林昭宏今日於外交部例行記者會表示，我方相當遺憾未能藉由這次活動與太平洋島國論壇成員國及其他夥伴在索羅門群島首都互動，但也尊重這次主辦國遵循內部機制做的決定。

林昭宏指出，我國透過友邦吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）在年會中宣布，我國將參與支持太平洋韌性基金的經費，分3年捐贈300萬美元。該基金目前已有理念相近國家捐款1.5億美元，包含澳洲承諾捐贈6400萬美元、美國捐贈2500萬美元、日本捐贈300萬美元等，我國身為長期貢獻太平洋永續發展的不可或缺成員，因此也做出這樣的決定。

林昭宏強調，台灣會共同為太平洋地區的和平穩定及區域發展與繁榮做出積極貢獻，我國參與太平洋事務向來秉持，與太平洋島國論壇會員國一致的「太平洋之道」、多元及包容精神，相信我國的參與可持續擴大與太平洋島國論壇、太平洋友邦及理念相近國家合作，共同為太平洋地區的和平、穩定及區域發展與繁榮做出積極貢獻。

