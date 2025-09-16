陳以信批AIT「台灣主權未定論」不當 新境界：國共都無法面對史實

美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件、宣稱台灣主權是不實法律論述。（路透檔案照）

2025/09/16 14:38

〔記者陳昀／台北報導〕美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件、宣稱台灣主權是不實法律論述。前國民黨立委陳以信批評AIT發言不當，不符美國戰後對台主權歸屬定位的史實；新境界智庫則反駁，陳擴大解釋中美共同防禦條約，導致對AIT的批駁顯得錯誤而無力，再度凸顯國民黨與中國共產黨同樣無法面對歷史事實。

因應中國系統性扭曲聯合國大會第2758號決議、舊金山和約等相關國際法文件，虛偽主張台灣係中國的一部分，美國在台協會（AIT）13日表示，中國刻意扭曲二戰時期之文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣之行動。AIT發言人更指出『這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位』；國內媒體向美國國務院求證，國務院也背書稱AIT已準確傳遞訊息。

對此，除了馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，此項言論已違反美國之六項保證中「台灣主權地位不變」之保證外，前立委陳以信更指稱，雖美國總統杜魯門曾一度主張「台灣主權未定」，但1954年美國與中華民國簽訂「中美共同防禦條約」，就是對台灣主權回歸中華民國立場的重新確認，該約第六條中的「領土」一詞，在中華民國是指台灣與澎湖。因此，美國認為台灣與澎湖之主權屬於中華民國無誤。

新境界智庫指出，就台灣與澎湖之主權歸屬，外交部長林佳龍今年曾公開指出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」簽署，取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，中華人民共和國從未統治過台灣。值得一提的是，國民黨及中華人民共和國在相關國際文件的討論上，均偏重「開羅宣言」及「波茨坦公告」，刻意忽視「舊金山和約」及「台北和約」僅提及日本放棄台、澎之主權，未明示由誰取得之事實。

新境界智庫認為，陳以信的發言混淆了美國在與中華民國簽訂「中美共同防禦條約」涉及之政府承認及領土主權兩個議題，美國與中華民國政府簽署「中美共同防禦條約」，固然意味著美國在蔣介石所領導的中華民國政府及毛澤東所領導的中華人民共和國政府間，選擇承認中華民國政府，但並未處理台灣與澎湖主權歸屬問題。

針對陳以信進一步援引「中美共同防禦條約」第6條關於領土定義條文，主張美國肯認中華民國已取得台灣與澎湖之領土主權。新境界智庫反駁，該條條文僅處理「中美共同防禦條約」之適用範圍部分，並未處理中華民國基於何權限治理台灣與澎湖；同樣的，該條之適用範圍，對美國而言，係指「西太平洋區域內在其管轄下之各島嶼領土」，因此條約的適用並不僅止於美國擁有主權之領土，同時涵蓋了其所管轄之領域。

新境界智庫接著說，條約第6條明白指出，所謂「領土」之定義，在基於第2條以及第5條之目的而言，亦即在自衛以及遭受武力攻擊之共同防禦目的下所為之定義。更明白排除了此項規定，有何確認台、澎主權歸屬之意圖。事實上，時任美國國務卿之杜勒斯及批准上開條約的參議院，均意識到「中美共同防禦條約」可能涉及之台澎主權歸屬議題。

新境界智庫強調，在條約審議過程中，美國參院的審查意見、國務卿杜勒斯的書面回覆，均認為「中美共同防禦條約」簽訂，不影響台、澎之主權地位，AIT「戰後國際文件並未最終決定台灣地位」的發言並未違反六項保證，也未偏離美國長期之立場，陳以信以「中美共同防禦條約」主張美國肯認中華民國取得台、澎主權，似有誤會。

