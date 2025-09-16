陳偉杰PO「歡迎最親民的賴總統」被灌爆 網轟：不查證只會帶風向

陳偉杰Po出淡江大條紅布條的貼文後，被資深媒體人鍾年晃狠打臉，該文引來大批網友砲轟。（擷取自陳偉杰Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今（16）日出席新北市淡江大橋合龍儀式，現場卻出現一條寫著「歡迎最親民的賴總統視察」的紅布條，引發爭議。國民黨籍新北市議員陳偉杰在社群平台PO出照片，諷刺氣氛宛如「列隊鼓掌迎領導」，隨即引來網友批評。不過，資深媒體人鍾年晃查證後指出，布條其實是由包商自行準備，總統府人員到場後已請包商撤下。隨後，陳偉杰的該篇貼文馬上湧入大批網友，砲轟他身為議員不會查證，只會帶風向。

陳偉杰今日在Threads貼出紅布條照片，表示來參加淡江大橋的合龍，結果看到超大的紅布條，他諷刺地說「這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導」。面對網友質疑「這感覺是包商自己做的，政府怎麼可能自己做這種東西…」時，陳偉杰僅回覆「阿災」。

貼文曝光後一度引發網友批評，「這是北韓還是中共吧」。隨後，鍾年晃指出，有圖未必有真相，但一定可以帶風向。他僅花不到2分鐘的時間就確認布條來自包商，「至於報導的媒體和民代，有查證嗎？我想是沒有的，因為查證一點都不難，我一共只花了1分40秒。」。

消息曝光後，陳偉杰該篇貼文被大批網友灌爆，「媒體人會查證，去現場的民代不會查證，會帶風向」、「連議員大大都不查證，先帶一波風向再說了」、「議員在現場最了解狀況，不是後來已拿下來了，還要Po出來，是壞還是笨？」、「當到議員為什麼連查證都不會？『阿災』」。

還有人認為，「這布條會不會是一個陰謀論？栽贓給執政黨？」、「這種風格真的超級中國，你是議員，有職責去查一下這是哪個做的吧」、「因為新北給國民党執政20幾年都搞不定，民進黨執政8年就搞定了，不感謝民進黨不然要感謝廢物國民党嗎」、「如果寫的是歡迎侯市長，你會這樣寫嗎？雙標真的是國民黨標配呢！」

國民黨籍新北市議員陳偉杰。（資料照）

對於有人質疑紅布條應該是包商自行製作，陳偉杰僅回「阿災」，引發部分網友批評。（擷取自陳偉杰Threads）

