糗了！ 數發部納管Threads惹小草大罵 綠秒打臉：林國成也支持

民進黨青年部現身留言，並貼出媒體相關報導表示「這部分民眾黨的林國成委員也是支持的！」直接打臉。（擷取自Threads）

2025/09/16 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台Threads今年開始開放廣告投放，由於近來詐騙廣告猖獗，數發部評估有高度風險，決定將Threads列入納管，沒想到此事卻遭不少「小草」痛罵。對此，民進黨青年部現身Threads上討論貼文下方表示：「這部分民眾黨的林國成委員也是支持的！」直接打臉。

數發部宣布，自昨（15）日起將Threads納入管理，呼籲民眾未來如果在Threads上看到可疑廣告，可以通過「網路詐騙通報查詢網」進行檢舉，若查證屬實，相關訊息將會被要求下架。

請繼續往下閱讀...

沒想到，相關措施卻被網友批評是「政府要限制Threads言論自由」，有網友還表示要「測試一下」，並在Threads上發文痛罵民進黨，不過卻引出民進黨青年部現身留言，並貼出媒體相關報導表示「這部分民眾黨的林國成委員也是支持的！」直接打臉。目前已經無法找到原始網友PO文，疑似已遭到刪除。

民眾黨立委林國成先前曾提出，Threads近來成為詐欺新溫床，呼籲數發部納入管制，遏止網路詐欺蔓延。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法