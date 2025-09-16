宜蘭縣府增原民處、農業處林務科 力拚明年上半年施行

宜蘭縣政府進行組織調整，預計明年上半年增置原住民族行政處，以及增設農業處林務科。（記者王峻祺攝）

2025/09/16 13:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府因應行政院修正「地方行政機關組織準則」，今天縣務會議通過組織調整草案，將增設原住民族行政處，並裁撤原住民事務所，以及裁撤宜蘭縣樹藝景觀所，把業務及人員併入農業處新設的林務科，草案若函請宜蘭縣議會審議通過，力拚明年上半年施行。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，在原民議員的建議推動下，加上內政部修正「地方行政機關組織準則」，宜縣府局處可擴編至最多23個，因此將成立「原住民族行政處」，回應部落族人多年期盼，象徵原住民族政策推動的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣府今天舉行縣務會議，人事處針對組織調整進行提案，包括增設原民處，並裁撤原民所，以及裁撤樹藝所，業務及人員併入農業處新設的林務科等，已依規完成草案預告程序，並於本月11日通過縣府法規審查小組審查。

縣府指出，增設原民處，將統籌縣內原住民族事務規劃與推動，整合原住民族保留地管理利用、社會福利、教育文化、產業及經濟發展、部落環境設施改善等業務，保障原民基本權益，預計增置正、副處長各1人，3名科長以及數名職員。

縣府表示，2018年設立的樹藝所，已完成全縣風土植栽景觀規劃等階段性任務，為呼應2050年淨零排放目標，配合農業部林業及自然保育署推動造林及減碳等政策，將進行裁撤，並於原計5科的農業處，新設第6科林務科。

縣府指出，樹藝所原有7名編制，未來均會併入林務科，以利提升行政決策效率，爭取中央計畫經費及資源，後續配合組織調整期程，連同原民處增置，預計明年上半年施行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法