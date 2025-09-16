批黨主席選舉搓湯圓 張亞中：國民黨是「朱家天下傅家黨」

國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」節目訪問，面對主持人黃光芹提及戰鬥藍召集人趙少康日前表示，如果台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫以及前國民黨副主席郝龍斌不參選，趙就會參選，如何看待這次選舉的分配內定？張亞中批評，「請問這不叫搓湯圓叫什麼？」他還說，今天這些黨的領導人心態就是「家天下」的心態，4年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」。

張亞中質疑，這幾個人在選舉已經開跑的情況下，竟然在密室中討論誰選、誰不選，由黨主席「做莊」，對黨的傷害有多大，如果偷偷摸摸做也就算了，卻大言不慚的大刺刺說出來，這就是國民黨的醬缸文化。

此外，張亞中也諷刺其他幾位中生代參選人，只是國民黨醬缸文化裡面的「小黃瓜」而已，沒有民主初選概念，面對2028大選同樣都要搞欽點、徵召，「你的腦筋與醬缸文化有什麼不同？」他還說，今天黨內好像會罵人的就是「戰將」，會講話不代表會論述，雖然這些人口才一流，但不等於論述，今天國民黨需要的是把醬缸倒掉，重新換清水。

張亞中最近批評這次的選舉不公平，他今天受訪表示，原本黨中央規定1日至5日領表登記，後來延到15日至19日，就只為了等一個人，而原本黨員必須在6月18日前完成補繳黨費才能取得投票資格，時間被改了2次，只要9月10日前完成補繳即可，選舉已經開打，大家都站到起跑線了，有些人還可以臨時拿到參選資格，所以這次是國民黨史上最不公平、不公正的選舉。

張亞中還點出他疑慮，這次黨主席選舉可以投票的黨員，是否真有繳過黨費？對於國民黨的黨員名冊可信度如何，他不知道，4年前的黨主席選舉，黨主席由江啟臣擔任，他還能夠信任，但這一次選舉，朱立倫完全對不起國民黨，連一場基本的選舉都辦不好，朱立倫比江啟臣還不如。

張亞中表示，很多參選人說要贏得2028大選，他除了要贏選舉，也要救兩岸關係，希望推動國共政治對話，為和平奠基，同時由於國民黨的醬缸陋習很多，就像這次黨主席選舉因人設事、密室協商，他要打破國民黨的醬缸文化，贏得民眾尊重。

