    首頁　>　政治

    雪坊優格深夜發文挨轟急刪！網抓包「起手式」激似柯P舊文...

    有網友指出，雪坊優格「網軍都走光了嗎？」的起手式，激似柯文哲當時在Threads上的第一篇文章。（取自粉專「粗劣的厭世香菜」）

    有網友指出，雪坊優格「網軍都走光了嗎？」的起手式，激似柯文哲當時在Threads上的第一篇文章。（取自粉專「粗劣的厭世香菜」）

    2025/09/16 13:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日引發爭議的優格品牌「雪坊優格」，深夜以輕佻語氣再度發文，被砲轟後緊急刪文。有網友發現，昨日深夜文章開頭「網軍都走光了嗎？」激似前台北市長柯文哲在Threads上的第一篇發文「這裡現在應該還沒有網軍吧？」將批評者都先打成網軍。有網友對此諷刺「草味優格還真是第一次見過」。

    雪坊優格「優小編」今日凌晨在臉書發文，劈頭就說「網軍都走光了嗎？呼，那我可以探頭出來跟大家聊一下了嗎？」文章出來沒多久，就遭猛烈砲火攻擊刪文，並於凌晨2時再度發文稱「過去這幾天給大家添麻煩了，我們正持續的反省和檢討，之後會再跟大家報告。」自討砲火的奇葩操作令不少網友咋舌。

    對此，有網友指出，雪坊優格「網軍都走光了嗎？」的起手式，激似柯文哲當時在Threads上的第一篇文章，當時柯文哲「登陸」Threads的第一篇文，就是發問：「這裡現在應該還沒有網軍吧？」

    相關討論貼文下方，網友紛紛留言表示：「真的是名符其實的草店」、「哈哈 起手式都一樣」、「難怪覺得眼熟」、「不愧是忠心耿耿的草」、「這下200%是草店惹」、「草店還不讓人說」、「草味優格」、「當初會找政治網紅業配，感覺就是居心不良」。

