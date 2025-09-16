為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    讚韓國瑜是非常棒台灣大使 法友台小組盼台「維持現狀」

    立法院長韓國瑜今天接見法國參議院友台小組副主席席特瑪一行。（記者塗建榮攝）

    立法院長韓國瑜今天接見法國參議院友台小組副主席席特瑪一行。（記者塗建榮攝）

    2025/09/16 13:39

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天接見法國參議院友台小組副主席席特瑪一行。特瑪邀請韓國瑜來法國參訪，讚可以作為非常棒的台灣大使；特瑪也說，希望台灣的民主制度能夠繼續存在下去，也支持目前的現狀，不管是邊界等現狀都能夠繼續維持。

    韓國瑜表示，他當了一年半的院長，接待法國國會議員的訪問立法團已經高達12次，法國國會跟中華民國立法院之間感情交流非常的頻繁和順暢。為了熱情歡迎，立法院最大的兩個黨團分別派出的代表，今天早上才從法國回來的民進黨立委林楚茵，她是立法院負責和法國國會的台法國會友好協會會長，今早才從法國下飛機，趕快過來熱情的迎接各位。

    韓國瑜表示，在113位立法委員裡面，這兩個黨團（國民黨團、民進黨團）時常在吵架，但是看到外賓來都笑眯眯的；對法國國會議員來，我們所有的政黨都是抱持了歡迎之心，因為在中國文字裡面，法國的法代表了公平、正義和規範，也代表的規矩，所以顯然在中華文化的字裡面對於法國這樣的一個國家，我們是予以高度的肯定跟讚賞的。

    韓國瑜表示，事實上法國的政治思想，對於中華民國影響深遠小組：盼台灣持續維持現狀，法國的孟德斯鳩三權分立的理念深深的影響到中華民國的憲法的制定及實施。到今天為止，法國政治的思想依然影響到中華民國，給我們帶來非常多的啟示，所以我們對於法國國會力挺台灣特別感到高興。

    法國參議院友台小組副主席、議員特瑪表示，法國是兩院制度，分法是左派、右派和中間派，也是彼此相互合作；參議院各黨的成員都是支持台灣，視台灣的民主為典範，我們非常重視國會外交。

    特瑪表示，這一次友台小組來台參訪是為了表達我們對於台灣的民主多元的支持，希望能夠加強除了國會之間的關係之外，也能夠加強民間的關係及各個產業之間的關係 除了文化、科學、經濟交流還有韌性的加強方面都可以進行交流。

    特瑪表示，他也要藉著這個機會來讚賞法國在台協會及台灣在法的外館，雙方接觸的合作促進台法之間雙邊的關係，推動對於我們國會民主多元的支持，以及台灣的民主多元的關係的加強。

    特瑪說，法國雖然在政治上也是有時候比較困難，所以希望院長能夠有機會 來法國參訪，多多稱讚我們法國，院長可以作為非常棒的台灣大使。

    特瑪表示，這一次來台參訪，也是展現法國對於支持台灣的決心跟支持台灣的民主 ，以及支持台法雙方加強彼此關係，還有對於雙方共同價值，對於國際規範的落實。希望台灣的民主制度能夠繼續存在下去，也支持目前的現狀，不管是邊界等現狀都能夠繼續維持。

