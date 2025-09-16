淡江大橋「歡迎最親民總統」布條網罵翻！鍾年晃曝真相怒斥拍攝者帶風向

總統賴清德今日出席新北市淡江大橋今（16日）合龍儀式，新北市議員陳偉杰在Threads上PO出一張現場照片，大大的紅布條寫著「歡迎最親民的賴總統視察」，引發網友留言狂罵。（取自陳偉杰Threads）

2025/09/16 13:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今日出席新北市淡江大橋今（16日）合龍儀式，新北市議員陳偉杰在Threads上PO出一張現場照片，大大的紅布條寫著「歡迎最親民的賴總統視察」，引發網友留言狂罵。對此，資深媒體人鍾年晃指出，該布條是包商準備，總統府人員到場後即婉轉請包商撤下，正式典禮的時候也未見該布條，他質疑：「報導的媒體和民代，有查證嗎？」

陳偉杰今日在Threads上PO出該張紅布條照片，並諷刺：「這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導？」貼文一出立刻引發大量網友轉發，並留言批評：「這是北韓還是中共吧」、「不知道的還以為身處北韓！」「不知到還以為是到中國大陸。」

對此，鍾年晃在Threads上發文批評，「有圖未必有真相，但一定可以帶風向。」他說，看到這張照片時自己也是傻眼，心想是哪個天才做的，查證之後才知道，原來是包商覺得淡江大橋能夠合龍實屬不易，也值得紀念，才準備了這個紅布條。

鍾年晃表示，總統府先遣人員抵達現場後，一看到布條，立刻婉轉地和包商協調，認為今天的主角是淡江大橋，不是總統，是否可以將布條取下？所以，後來正式典禮的時候，這布條就看不到了。

鍾年晃指出，拍攝的人應該是提早抵達在布條取下前拍的，他批評：「至於報導的媒體和民代，有查證嗎？我想是沒有的，因為查證一點都不難，我一共只花了1分40秒。」

