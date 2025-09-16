李文宗出庭 陳智菡也跟著柯文哲幫喊冤

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/09/16 13:31

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，今傳喚和柯有40多年交情的競總大帳房、眾望基金會董事長李文宗作證。過去柯曾幫李喊冤，今日民眾黨立院黨團主任陳智菡也接棒喊冤稱，審理期間檢察官沒有就京華城案傳訊過李文宗，經過9個月的公開審理，證明李文宗坐冤獄。

前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長李文宗是柯文哲的高中同學，也是柯的心腹，被列為柯文哲收受威京集團朱亞虎等7人以政治獻金方式賄賂210萬元前金的收賄共犯。

李文宗也涉及以木可公司名義侵占民眾黨6234萬元政治獻金，並指示胞妹李文娟「碎掉」木可公司的損益表滅證。

台北地檢署認為，李文宗涉犯收賄罪，具體求刑10年；公益侵占民眾黨政治獻金，求刑5年；挪用眾望基金會資金支付黨工薪水，依涉犯被背信罪嫌，求刑2年4月。

法院審理時，柯文哲則一再為李文宗涉京華城案喊冤，放話稱李未參與京華城案，他只是市長室顧問，和京華城沒有關係。

民眾黨立院黨團主任陳智菡今日也幫李文宗喊冤，認為審理的期間檢察官一次都沒有就京華城案傳訊過李文宗，檢察官唯一的事證，是威京集團透過政治獻金的方式捐了210萬元給民眾黨，與京華城無關，經過了這9個月的公開審理，證明檢察官讓人做冤獄，因為李文宗跟這個案件一點關係都沒有」。

