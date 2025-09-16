為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李文宗出庭 陳智菡也跟著柯文哲幫喊冤

    民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    2025/09/16 13:31

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，今傳喚和柯有40多年交情的競總大帳房、眾望基金會董事長李文宗作證。過去柯曾幫李喊冤，今日民眾黨立院黨團主任陳智菡也接棒喊冤稱，審理期間檢察官沒有就京華城案傳訊過李文宗，經過9個月的公開審理，證明李文宗坐冤獄。

    前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長李文宗是柯文哲的高中同學，也是柯的心腹，被列為柯文哲收受威京集團朱亞虎等7人以政治獻金方式賄賂210萬元前金的收賄共犯。

    李文宗也涉及以木可公司名義侵占民眾黨6234萬元政治獻金，並指示胞妹李文娟「碎掉」木可公司的損益表滅證。

    台北地檢署認為，李文宗涉犯收賄罪，具體求刑10年；公益侵占民眾黨政治獻金，求刑5年；挪用眾望基金會資金支付黨工薪水，依涉犯被背信罪嫌，求刑2年4月。

    法院審理時，柯文哲則一再為李文宗涉京華城案喊冤，放話稱李未參與京華城案，他只是市長室顧問，和京華城沒有關係。

    民眾黨立院黨團主任陳智菡今日也幫李文宗喊冤，認為審理的期間檢察官一次都沒有就京華城案傳訊過李文宗，檢察官唯一的事證，是威京集團透過政治獻金的方式捐了210萬元給民眾黨，與京華城無關，經過了這9個月的公開審理，證明檢察官讓人做冤獄，因為李文宗跟這個案件一點關係都沒有」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播