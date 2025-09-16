網傳聯合國決議「美軍撤全球軍事基地」！ 假訊息來源找到了

近期網路流傳，聲稱聯合國投票決議，要求美國撤出在全球的軍事基地。台灣事實查核中心（TFC）查證，聯合國並無此項決議，這是中國網路社群捏造的不實訊息。（取自TFC）

2025/09/16 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕近期網路流傳，聲稱聯合國投票決議，要求美國撤出在全球的軍事基地。台灣事實查核中心（TFC）查證，聯合國並無此項決議，這是中國網路社群捏造的不實訊息。

台灣事實查核中心今日指出，網路上近期流傳一段1分24秒影片，搭配簡體標題、字幕指出，聯合國大會投票，決議美國要撤出全球的軍事基地。影片稱美軍軍事基地破壞地區穩定、威脅民眾安全，共有141國家投下贊成票，5國反對，另有35國棄；另外，也有16秒版本影片流傳，也稱聯合國投票決議，要求美國撤出全球軍事基地。

台灣事實查核中心表示，經透過查詢聯合國官網歷屆決議、美國政府相關機構官網、外國各大媒體後，確定無此決議，網傳說法為不實訊息。

查核中心檢索中國網路，發現此一傳言至少在今年3月就已出現，而且不斷被重製成各種版本，持續流傳。除了有人聲旁白搭配畫面外，也有多個自媒體經營者拍攝影片。不論哪一版本，內容都是指出「聯合國決議美國撤軍」，連投票數據也都一致，形成「一套劇本、多重版本」的現象，大約4月開始，就擴散到台灣社群，並持續流傳。

查核中心提醒民眾，看到不明訊息別急著轉傳，可以先查看主流媒體、政府有沒有相關訊息，以免誤轉發假訊息。

