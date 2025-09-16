財劃法爭議 綠委批「盧不停、蔣不聽」至今仍在甩鍋！

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/09/16 13:14

〔記者謝君臨／台北報導〕針對新版財劃法爭議，行政院長卓榮泰日前邀集22縣市首長共商解決之道，卻被台中市長盧秀燕批評，只是當所有縣市長面前抨擊立法院。另有國民黨立委要求行政院應提出院版修法草案。對此，民進黨立委吳思瑤表示，她支持行政院提出一個全面研修的修法版本，並痛批藍白無法閃躲責任，「一個盧不停（指盧秀燕）、一個蔣不聽（指台北市長蔣萬安）到現在還在甩鍋！」

吳思瑤指出，財劃法大修就是要解決事權不統一、分配不正義等問題，勢必需要更嚴謹的全面研修，要有充分和合理討論的時間。事實上，立法院上會期粗暴、倉促、黑箱修法時，行政院也在草擬院版，但根本沒機會進行公平討論，因此她支持行政院後續應當做起準備，提出一個全面研修的財劃法版本。

請繼續往下閱讀...

對於盧秀燕等藍營人士的批評，吳思瑤反問：「到底財劃法的惡果是誰造成的？誰出包、誰惹禍？當然就是藍白主導的立法院。為什麼盧秀燕、蔣萬安，一個盧不停、一個蔣不聽，永遠要因果錯置。」

她說，行政院是想要解決問題，也願意和各黨派及縣市首長對話，這就是行政院的善意和誠意，也是負責任的態度；反倒是國民黨至今死不認錯，責任政治，藍白當然無法閃躲，但是沒有人願意道歉、沒有人願意悔改。

吳思瑤表示，整個財劃法修法，關鍵就在立法院，如果盧秀燕、蔣萬安這些在國民黨富有極大影響力、有權力的人，他們能夠發揮在黨內的影響力，絕對能夠促成黨內立委理性面對財劃法的錯誤，負起責任，認錯悔改，「而不是一個盧不停、一個蔣不聽，到現在還在甩鍋！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法