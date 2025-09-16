民眾黨挺柯文哲堅信清白 葉耀元：想知道如何可以繼續相信柯

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

2025/09/16 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉入京華城弊案的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，日前以7千萬交保，民眾黨質疑檢方主張，柯不得接觸證據清單中的所有證人，柯文哲更氣喊「有幾百個人欸！」對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，清白？真想知道到底你們如何可以繼續相信柯文哲的。

民眾黨認為，在無罪推定原則下，本就不該限制柯文哲受憲法保障的人身自由及通訊自由，北院合議庭的裁定，印證先前台北地方檢察署主張所有兩、三百名在證據清單上的證人，即使毋須再出庭，也應禁止接觸，明顯不當，民眾黨強調，柯文哲歷經近一年不見天日的羈押禁見，身心靈飽受煎熬，民眾黨會持續陪伴柯文哲及其家人，共同捍衛清白。

葉耀元在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」PO文表示，民眾黨你們也幫幫忙，北檢抗告被駁回，並不代表北檢主張不當，而是在現在的交保金以及柯文哲過去這幾天的行為來觀察，法官認為並沒有串證滅供的機會（但這次有叫他不要接觸證人了），而且7000萬壓在手上，柯文哲逃跑的機會極低，所以才會駁回檢察官的抗告。

葉耀元酸，清白？真想知道到底你們如何可以繼續相信柯文哲的。

