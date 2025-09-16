為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黨內開打？江和樹開砲又秒刪文 粉專反爆：想搶鏡頭還衝錯女廁

    江和樹為小編在臉書暗批陳智菡搶鏡頭向她道歉。（資料照）

    2025/09/16 13:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲日前裁定7000萬交保遭高院發回更裁，民眾黨市議員江和樹曾發文「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」，隨後火速刪文並致歉。有白營粉專爆料，當天有人「想盡辦法要擠到柯文哲身邊，還不慎衝錯女廁」。粉專還奉勸：「但如果要繼續用那些不入流的話題吸引眼球上新聞，終究只會把真正的民眾黨支持者與小草們越推越遠。」

    民眾黨粉絲向粉專「尚書大人真機靈」發文表示「既然有人為了搏版面口不擇言甚至打擊黨內同志，那我也不介意爆個小料」，他指出，在柯文哲交保那天，有人想盡辦法要擠到柯文哲身邊，不為別的，就是為了他口中所謂的「搶鏡頭」，甚至為了卡位不惜在柯文哲梳洗時衝進廁所，結果不小心衝錯女廁，還被警察請了出來。

    粉專指出，照理說，好歹也是民眾黨的議員，想擠到柯文哲身邊應該也不是太困難的事情才對，其實起因就是有人在柯文哲交保前一些亂七八糟的發言，而剛好柯文哲本人在裡面也有看到報紙，於是在交保當天就有一道默契形成的「人牆」，為的就是不讓有心人達到「搶鏡頭」的目的。

    粉專也奉勸，「也許你是靠自己在地方上的經營換來一席議員，但如果要繼續用那些不入流的話題吸引眼球上新聞，終究只會把真正的民眾黨支持者與小草們越推越遠，那麽未來的發展，最頂也就是議員了，哪天要是再出個差錯，倒退回去選里長也不是不可能。」

    貼文下方，「小草」也紛紛開砲表示：「里長也很難選，他也不一定選的上」、「我們都叫他江C位，他在我們心中的地位不言而喻了吧」、「做秀做過頭了」、「江就是各種蹭啊」、「江和樹真的不要再蹭了」、「一臉背骨樣，非常時期還在內亂」；連柯文哲的辯護律師也留言表示：「你不要這樣，里長也很難選，他也不一定選的上。」

