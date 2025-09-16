盧秀燕稱普發5萬吃掉7成預算 綠議員批恐嚇話術

陳俞融（左）批盧秀燕指普發5 萬將用掉市府7成預算是恐嚇話術。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/16 12:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議會黨團提案台中市普發5萬，台中市長盧秀燕指需1400億，佔市府7成預算；民進黨議員陳俞融質疑盧秀燕根本無心普發現金照顧市民，用恐嚇數字、恐嚇情緒話術，誤導市民，建議盧分階段普發現金，如先發1-2萬，而非「偷換概念、已讀亂回」，更「直接歸零」。

盧秀燕則強調，去年稅收就負15億，每年預算短差200-300億，地政局長曾國鈞則回答，賣地收入要用來償還貸款。

請繼續往下閱讀...

今日臨時會專案報告，陳俞融強調，中央即將普發1萬元現金，全國人民都在期待，但盧市府稅課收入超徵200億、售地逾千億，還有明年新增的財劃法分配295億，手握逾千億資源，卻對市民的期盼置若罔聞，一毛錢都不肯發，「盧市長心裡還有市民嗎」。

她質疑，盧秀燕甚至總是在哭窮，昨更指普發5萬元要花費1400億元，會佔掉台中市一年總預算7成，將嚴重排擠教育、公車、長者健保等預算，根本是用恐嚇數字、恐嚇情緒話術誤導市民；她強調，民進黨團從頭到尾，都不是要市府從法定預算中挖錢，跟總預算一點關係都沒有，盧秀燕「偷換概念、已讀亂回」。

陳俞融說，盧秀燕寧願砸大錢辦曇花一現的活動像預算高達3.5億的台中購物節，卻不撥出台中購物節預算用於普發現金。

她建議，市府若覺得普發5萬有壓力，可提出替代方案，如分階段發放，或是先普發一到兩萬，而不是漠視市民期待「直接歸零」。

