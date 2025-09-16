釋昭慧發起「拒領1萬」捐國庫 週五將訪卓揆

玄奘大學宗教系教授釋昭慧（中）成立「搶救國庫聯盟」發起「拒領普發1萬」運動，包括宗教界、公民團體、學術界、文化教育界、青年等不同領域人士都響應。（記者楊綿傑攝）

2025/09/16 12:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕玄奘大學宗教系教授釋昭慧成立「搶救國庫聯盟」發起「拒領普發1萬」運動，包括宗教界、公民團體、學術界、文化教育界、青年等不同領域人士都響應，釋昭慧批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，並限定於國家重大災難或外敵侵略時使用，聯盟執行長何宗勳預告週五將有進一步行動，將拜會行政院長卓榮泰當面表達訴求。

釋昭慧指出，預算沒編這筆錢，必須舉債因應，但現在面對高齡化、少子化社會的挑戰，每一分錢都應用在刀口上，即便超徵、有盈餘，應先償還國債，減輕下一代負擔。而自己過往都拒領或轉捐其他單位，很多人亦這麼做，轉入國家續命專款可為天災人禍所需資源做準備，也可為子孫留下未來。

釋昭慧提到，有很多人都默默支持此想法，包括企業界人士，且此訴求並非呼應綠營，周遭很多藍營人士反對普發1萬，有些綠營人士也認為「沒發1萬大罷免才失敗」，政治人物把人民看得很醜陋，因此必須證明政治人物認為「台灣人就是愛錢」、收買選票方法是大灑幣的思維錯誤。

台灣基督長老教會主任牧師黃春生指出，台灣面臨極權威脅，如何確保永續與安全，且進入超高齡社會，有許多弱勢者需要被照顧，因此這是一種價值上的選擇，是以金錢還是公益憐憫為核心價值，將1萬元捐入國家續命專款，盼政府藉此用於公益、保護弱勢。

台灣公民參與協會理事長、台師大退休教授葉國樑認為，民意代表本應監督政府預算、嚴格把關，而非變成政客競選的資源，不是幫政府找理由多花錢。目前中央地方負債達20兆，透過拒領1萬、全民搶救國庫，是要提醒社會大眾，領1萬很快樂，但後患無窮，必須為後代子孫著想。

社工出身的中華民國台灣無任所大使劉柏君指出，台灣人民缺的不是這1萬，而是更好的國防、外交、社福、教育政策，以及提升醫護待遇等各方面，普發1萬只是推卸責任，且根本沒經過思考及規劃，尤其透過舉債發放更令人痛心。

青年代表，客委會青諮委員曾櫳震說，如客家藝文推動、語言發展需要經費，青年的教育也需要經費，各種方方面面都需要投入，相較普發1萬，應該讓錢回到國庫讓政府運用，落實的真正的平等，讓所有族群都受到照顧。

