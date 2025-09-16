為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    戰備物資存量增至120天 國防部：「優先籌獲油料、飲用水」

    國防部16日召開「全民國防手冊」新版說明會，國防部戰略規劃司長黃文啟出席回覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

    國防部16日召開「全民國防手冊」新版說明會，國防部戰略規劃司長黃文啟出席回覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

    2025/09/16 12:44

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部長顧立雄日前指示，將把台灣戰備物資存量從30天增加至120天強化戰備。關於哪些戰備物資存量將增至120天？國防部戰規司長黃文啟中將今天強調，中共海上封鎖力量急遽提升，提升補給戰備存量勢在必行，「我們是優先籌獲油料和飲用水」。

    立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例），經費上限5700億元，行政院會已通過據此編列的韌性特別預算案，除預留後續編列額度200億元外，本次特別預算案歲出編列5500億元。

    黃文啟表示，國防部長提到戰備存量提高的部分，大家都知道中共海上封鎖力量急遽提升情況下，我們提升整個補給的戰備存量勢在必行，各個品項裡面已能夠迅速籌獲為優先。

    黃文啟說明，所以在這次經濟部的特別預算裡，在安全韌性的部分，「我們是優先籌獲油料和飲用水，來納入這次特別預算的項目裡面」。

    黃文啟提及，其他項目包含零附件、彈藥、糧秣，都必須要有適當的儲存條件，因此在特別預算當中，我們以大部分的預算來編列戰庫、糧庫、零件庫，以及其他附屬設施的整修。

    黃文啟進一步說，後續再配合附屬設施整修及各項補給品籌獲期程，陸續來滿足未來儲備的需求。要再次強調，補給品針對敵人可能的封鎖，我們都會持續進行滾動式檢討來掌握持續戰力，以確保敵人在侵略我方時可以維持。

    另外，國防部日前已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額達1兆元以上。針對該特別條例是否跨7年度的預算？黃文啟說，有關於防衛韌性特別預算部分，已經送行政院審查，在政院確定後，將擇期對外說明。

