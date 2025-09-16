為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    稱中市普發現金5萬會讓本預算少7成 陳淑華批盧秀燕造謠、心壞

    陳淑華（右）批盧秀燕說普發現金五萬從本預算撥出的說法是壞心，是混淆視聽。（記者蘇金鳳攝）

    陳淑華（右）批盧秀燕說普發現金五萬從本預算撥出的說法是壞心，是混淆視聽。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/16 12:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市是否普發現金今天在市議會仍成為焦點，民進黨議員陳淑華質疑中市長盧秀燕混淆視聽，民進黨黨團提出普發現金是指賣地1065億元，超徵200億，還有統籌分配稅款增加295億增加起來有1560億的財源，並非要求從本預算普發？她痛批盧秀燕心壞、造謠，政治操作！盧秀燕強調，她為了和諧不願說是誰，普發現金不是她說的，是假議題，台中市沒有超徵。

    台中市議會今天進行專案報告，民進黨議員陳淑華表示，民進黨有提案，台中市要普發現金5萬元，昨天也經付委將進入委員會來審查，市長盧秀燕說普發現金一人5萬元，要從2千億元撥出7成，根本就是造謠。

    陳淑華大罵，有哪一個議員講是從本預算撥出？民進黨團的提案是指賣地1065億元，超徵200億，還有現在統籌分配稅款增加295億增加起來有1560億的財源。

    她痛批盧秀燕政治操作、造謠，國民黨在台中反對舉債發現金，結果在中央，國民黨卻認為中央就需要來舉債發現金，這個韌性特別條例特別預算9月11行政院會通過，這當中除了用歲計剩餘4000多億，要舉債的1056億，國民黨反對台中來舉債，卻認為中央要舉債，然後市長造謠，政治操作，「叫你講你不敢講，就是在造謠嘛」，還是是為和諧，是假好心，心很壞。

    市長盧秀燕說市府沒有超徵，也無法從本預算撥出現金（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕說市府沒有超徵，也無法從本預算撥出現金（記者蘇金鳳攝）

