李文宗作證：確曾對外自稱市長辦公室主任 希望對方重視

台北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 12:14

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，今傳喚柯文哲大帳房、眾望基金會董事長李文宗作證。李文宗證稱，他在北市府顧問時，曾傳訊息向不熟的民間企業自稱是市長辦公室主任，是為了表達對案件和對對方的重視，這也解開了鼎越開發前董事長一直誤認李是市長辦公室主任之謎。

今日到庭的被告包括柯文哲、李文宗、木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正。審判長開庭先向檢、辯確認今日與近期將詰問共同被告作證，是否須隔離作證，檢方表示以保障被告在場詰問權優先，不用隔離，4人與律師都表示沒意見，審判長因此諭知不予隔離訊問。

今由檢察官陳思荔進行主詰問，李文宗證稱他1996年至2018年在半導體業工作，2018年到台北市政府擔任有給職顧問，2019年1月轉任台北捷運公司董事長至2023年1月，2023年5月擔任柯文哲總統競選總部財務長。

李文宗說他沒當過市長辦公室主任，但檢方提示簡訊截圖，李文宗曾傳訊息2名企業界人士自稱是市長辦公室主任，其胞妹李文娟也曾傳訊給他說「你是市長的分身」，李文宗承認他這做法有偏誤，因為和不熟的企業界處理重大的市政議題，他在簡訊中自稱主任，是為了表達對對方和案件的重視，希望對方重視此事，但沒有長官交代他對外這樣自稱；李文娟的訊息意思是對他的期許。

鼎越開發前董事長朱亞虎先前作證時說，他一直以為李文宗是市長室主任，詰問時才知李沒當過主任，令他很驚訝。檢察官因此提出上述證據，證明朱亞虎的誤認，其來有自。

檢察官問到李和朱亞虎的互動，李證稱他在擔任市政顧問時認識朱，印象中朱是中工保全的人，常來北市府做公關，朱出入市長室會經過他的辦公區域，他會和朱「Say Hello」，泡杯咖啡給朱，不是很熟，連LINE都沒有，有事是用電話簡訊連絡。

陳思荔提示2020年4月1日朱亞虎傳給李的簡訊，稱小沈很小氣、已由7人共捐210萬元至民眾黨政治獻金專戶等語，李回訊表達感謝，對此，李答稱他不清楚朱為何傳給他，朱是公關人物，他收到後沒有太細讀，感覺像是有捐錢，他就公關式的簡要回應感謝，他知道「小沈」就是沈慶京。

