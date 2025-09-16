為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法院維持柯文哲交保！陳佩琪微笑、黃國昌「不嘻嘻」謎因瘋傳

    台北地院15日傳喚前台北市長柯文哲（後）重開羈押庭，晚間維持原交保金額交保，民眾黨黨主席黃國昌（前）陪同步出法院。（資料照）

    台北地院15日傳喚前台北市長柯文哲（後）重開羈押庭，晚間維持原交保金額交保，民眾黨黨主席黃國昌（前）陪同步出法院。（資料照）

    2025/09/16 12:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院昨傳喚前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇重開羈押庭，裁定柯、應維持7000萬、3000萬交保金額。裁定出爐後，民眾黨主席黃國昌陪同柯文哲步出法院時表情凝重照片，意外被網友、粉專製成迷因。

    台北地院昨日上午10點召開羈押庭，柯文哲及妻子陳佩琪抵達北院後與黃國昌會合，不少媒體鏡頭捕捉到陳佩琪神情凝重、緊張，黃國昌則雙手插口袋，相對放鬆。有媒體問黃國昌當天是否會去做涉違反集遊法一案的筆錄，以及是否會緊張？黃還笑著表示不會。

    晚間裁定出爐，柯文哲維持7000萬元交保金額，一行人步出北院時，陳佩琪笑容藏不住，反而黃國昌神情緊蹦，面部表情僵硬，兩人神態與先前在北院外媒體採訪時皆呈現巨大反差，不少網友、粉專也將前後比對製成迷因，笑稱「黃國昌嘻嘻&不嘻嘻」，相關圖文並在網路上瘋傳。

    在 Threads 查看

    台北地院15日傳喚前台北市長柯文哲重開羈押庭，晚間維持原交保金額交保，柯妻陳佩琪（圖）帶著微笑陪同步出法院。（資料照）

    台北地院15日傳喚前台北市長柯文哲重開羈押庭，晚間維持原交保金額交保，柯妻陳佩琪（圖）帶著微笑陪同步出法院。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播