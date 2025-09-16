法院維持柯文哲交保！陳佩琪微笑、黃國昌「不嘻嘻」謎因瘋傳

台北地院15日傳喚前台北市長柯文哲（後）重開羈押庭，晚間維持原交保金額交保，民眾黨黨主席黃國昌（前）陪同步出法院。（資料照）

2025/09/16 12:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院昨傳喚前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇重開羈押庭，裁定柯、應維持7000萬、3000萬交保金額。裁定出爐後，民眾黨主席黃國昌陪同柯文哲步出法院時表情凝重照片，意外被網友、粉專製成迷因。

台北地院昨日上午10點召開羈押庭，柯文哲及妻子陳佩琪抵達北院後與黃國昌會合，不少媒體鏡頭捕捉到陳佩琪神情凝重、緊張，黃國昌則雙手插口袋，相對放鬆。有媒體問黃國昌當天是否會去做涉違反集遊法一案的筆錄，以及是否會緊張？黃還笑著表示不會。

請繼續往下閱讀...

晚間裁定出爐，柯文哲維持7000萬元交保金額，一行人步出北院時，陳佩琪笑容藏不住，反而黃國昌神情緊蹦，面部表情僵硬，兩人神態與先前在北院外媒體採訪時皆呈現巨大反差，不少網友、粉專也將前後比對製成迷因，笑稱「黃國昌嘻嘻&不嘻嘻」，相關圖文並在網路上瘋傳。

台北地院15日傳喚前台北市長柯文哲重開羈押庭，晚間維持原交保金額交保，柯妻陳佩琪（圖）帶著微笑陪同步出法院。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法