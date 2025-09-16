蔣萬安稱捷運補助短少 吳思瑤批恃寵而驕、不會做就換人！

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/09/16 12:11

〔記者謝君臨／台北報導〕針對財劃法爭議，明年統籌款1149億元、增452億元最多的台北市長蔣萬安抱怨，捷運路網計畫完成前，中央原已核定的捷運路網補助經費將少650億元。對此，民進黨立委吳思瑤批評，蔣市長真的是恃寵而驕，得了便宜還賣乖，多年來中央挹注大台北捷運路網達6700億元，看在其他資源相對貧瘠的縣市眼裡，情何以堪，「只討錢不辦事、不會執行政策，那市長換人做吧！」

吳思瑤表示，蔣市長真的是恃寵而驕，是被寵壞的首都市長，其實台北市在分配國家財源上，長期以來絕對是得天獨厚。這麼多年來，中央挹注北部地區的捷運路網，就投入約6700多億，現在蔣萬安還喊不夠，反觀正在發展中、爭取大眾運輸軌道的中南部縣市，根本是望塵莫及，看不到北市的車尾燈。

吳思瑤指出，北部捷運過去已拿了6700多億，現在因財劃法惡修，中央財源被掏空逼不得已，未來的捷運路網建設北市要自己多承擔一點，這又何錯之有？問題的核心是，「北市承擔不起嗎？北市沒有錢嗎？完全不是這麼一回事。」

吳思瑤強調，北市是最豐厚、最富有的城市，明年的財劃法，北市又增加了452億，來到1149億的統籌款，暴增64%，但蔣萬安拿了這麼多錢，只討錢、只搶錢、不辦事。「不會辦事、不會編預算、不會執行政策，那就不要當市長啊！」

「蔣萬安根本就是得了便宜還賣乖！」吳思瑤說，看在其他資源比較貧瘠、城鄉發展相對大的縣市首長眼裡，蔣萬安這種恃寵而驕的行為，其他縣市真的都看不下去，大家是如何來羨慕北市的財政優渥。「所以蔣市長，如果你拿了那麼多錢，只討錢、不辦事，只討錢而不會做事，那市長換人做吧！」

